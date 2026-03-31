Policie posiluje opatření i dohled na silnicích

Velikonoční svátky nebudou jen o cestování za blízkými, ale také o zvýšených bezpečnostních opatřeních. Policie České republiky posiluje svou přítomnost v terénu, zaměří se na ochranu veřejnosti i dohled na silnicích napříč celou republikou. 

V souvislosti s nadcházejícími velikonočními svátky přijímá Policie České republiky zvýšená bezpečnostní opatření. Ta reflektují nejen očekávaný zvýšený pohyb osob během prodlouženého víkendu, ale také aktuální vývoj bezpečnostní situace ve světě a nedávnou událost v Pardubicích.

Opatření se zaměřují zejména na ochranu tzv. měkkých cílů, tedy akcí sportovního, kulturního a společenského charakteru, dále na vytipované dopravní uzly a mezinárodní letiště. Součástí je také intenzivní monitoring, operativní činnost a opatření související s možnými bezpečnostními hrozbami a projevy radikalizace a extremismu. Stranou naší pozornosti tak zcela jistě nezůstanou ani nejrůznější církevní objekty.

Cílem je zajistit bezpečnost veřejnosti tak, aby byla policie viditelně přítomná v terénu a dokázala co nejrychleji reagovat na případná rizika. Na těchto opatřeních se bude denně podílet více než 1000 policistů napříč republikou, a to včetně hlídek vybavených balistickou ochranou a dlouhými zbraněmi.

Velikonoční svátky jsou zároveň obdobím zvýšeného provozu na silnicích. Lidé vyrážejí za rodinou, na výlety i na chalupy a s tím každoročně roste i riziko dopravních nehod. Policie České republiky proto i letos realizuje dopravně bezpečnostní akci, která bude probíhat od čtvrtka 2. dubna do pondělí 6. dubna 2026 napříč celým územím České republiky. Policisté budou dohlížet zejména na rizikové úseky, místa s hustým provozem a lokality, kam lidé během Velikonoc nejčastěji směřují. Kontroly se zaměří především na dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů, technický stav vozidel a také na případné požívání alkoholu nebo jiných návykových látek před jízdou. Součástí akce bude i prevence a připomínání základních pravidel bezpečného chování na silnicích.

Zkušenosti z předchozích let ukazují, že během velikonočních svátků dochází k celé řadě dopravních přestupků, nejčastěji k překračování povolené rychlosti, nevěnování se řízení a nepoužívání bezpečnostních pásů. Každé takové jednání zvyšuje riziko nehody a může mít velmi vážné následky.

Výsledky z dopravně bezpečnostní akce v minulém roce.

kpt. Violeta Siřišťová
tisková mluvčí PP ČR
31. března 2026

