Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Policie objasnila dva loupežné útoky v Hradci Králové
Dvojice útočníků skončila ve vazbě.
Královéhradečtí kriminalisté obvinili 27letého muže a 20letou ženu ze spáchání dvou zvlášť závažných zločinů loupeže, při kterých použili násilí, aby se zmocnili cizích věcí. Obě přepadení se odehrála v Hradci Králové během několika hodin a vyvolala okamžitou reakci policie.
První útok se stal 13. listopadu kolem 21. hodiny v ulici Šafaříkova. Obvinění měli fyzicky napadnout 20letou ženu. Muž ji několika údery pěstí zasáhl do obličeje a vytrhl jí z ruky mobilní telefon. Následně k poškozené přistoupila žena, která ji začala silně strkat a pokusila se jí strhnout kabelku z ramene. Poškozená při útoku upadla na zem a utrpěla odřeniny. Pachatelům se podařilo odcizit pouze mobilní telefon, kabelku ne, a poté z místa utekli.
Druhý útok následoval v noci 14. listopadu po 4. hodině ranní v ulici v samotném centru města Hradec Králové. Obviněný muž měl brutálně napadnout 42letého muže, kterého opakovaně bil a kopal do hlavy. Společně s obviněnou mu odcizili peněženku s hotovostí, doklady a klíči. Poškozený utrpěl vážná poranění hlavy, která si vyžádala okamžitou lékařskou péči.
Od okamžiku nahlášení první loupeže se policie případu intenzivně věnovala. Na vyšetřování spolupracovali kriminalisté, policisté z obvodních oddělení i pohotovostního a eskortního oddělení. Díky získaným poznatkům, pečlivému prověřování a výborné osobní i místní znalosti policistů se podařilo oba pachatele rychle vypátrat. Oba byli zadrženi 14. listopadu v odpoledních hodinách a po rozhodnutí soudu byli 17. listopadu vzati do vazby.
Obviněný muž byl v minulosti opakovaně odsouzen za násilné i majetkové trestné činy, včetně loupeží. Poprvé byl odsouzen už jako mladistvý, stejně jako obviněná žena, která má za sebou také bohatou trestní minulost. Poprvé stanula před soudem také jako mladistvá za zvlášť závažné provinění loupeže a krádeže. Poslední tresty oba vykonali teprve letos – muž v dubnu, žena v září. Nemají trvalé bydliště, přespávali po ubytovnách a u příbuzných.
S ohledem na jejich opakovanou trestnou činnost, způsob provedení útoků a obavu z dalšího páchání byli oba vzati do vazby. Za spáchané skutky jim hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.
por. Bc. Martina Jandová
18.11.2025