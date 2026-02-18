Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Policie naléhavě pátrá po seniorce z Nové Paky
Je dezorientovaná a potřebuje léky.
Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po 77leté Ivaně Sedláčkové, která se v úterý večer vzdálila ze svého bydliště v Nové Pace a doposud o sobě nepodala žádnou zprávu. Žena je ve špatném zdravotním stavu, trpí dezorientací a nutně potřebuje své léky, které nemá u sebe. Její život může být v ohrožení.
Pohřešovaná odešla v úterý 17. února 2026 kolem 18:00 hodin z domu (místní část Štikov) na neznámé místo. Od té doby nepoužila mobilní telefon a nepodařilo se ji kontaktovat.
Popis oblečení:
– modrá zimní bunda
– modré džíny
– šedé boty
Seniorka má za sebou nedávné operační zákroky, je zmatená, dezorientovaná a vzhledem k nízkým teplotám je její nalezení naprosto prioritní.
Policisté již propátrali okolí jejího bydliště, přilehlé sídliště, vlakové a autobusové zastávky, nádraží i nemocnice. Prověřeny byly také kamerové záznamy. Dosavadní pátrání však bylo bez výsledku.
Pokud jste paní Ivanu Sedláčkovou po 18. hodině v úterý zahlédli, nebo máte jakékoli informace o jejím pohybu, okamžitě volejte linku 158 nebo kontaktujte nejbližší policejní služebnu.
Další informace zde, pokud odkaz je neplatný, bylo pátrání odvoláno.
por. Karolína Macháčková
18.2.2026, 05:40