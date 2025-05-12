Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policie Litoměřice rozkrývá rozsáhlý internetový podvod
Žena z Mostecka měla vylákat stovky tisíc od mužů ze seznamovacích portálů.
Kriminalisté z Litoměřic odhalili mimořádně rozsáhlý případ internetového podvodu, kterého se měla dopouštět třicetiletá žena z mosteckého regionu. Podle dosavadních zjištění měla společně se svým čtyřicetiletým druhem mezi červencem 2024 a srpnem 2025 vystupovat na různých seznamovacích portálech pod falešnými přezdívkami a smyšlenými životními příběhy. Hlavním cílem bylo vždy získat důvěru mužů a následně od nich vylákat peníze.
Dvojice používala hned několik příběhů, které měly působit emocionálně a dojmout potenciální oběti. Nejčastěji žena tvrdila, že její partner zahynul při tragické dopravní nehodě a ona sama se snaží uživit své malé dítě. Další legendy se lišily, ale vždy měly společný motiv. Měly totiž vyvolat soucit a vytvořit představu, že žena hledá nový začátek a vážný partnerský vztah. Ve skutečnosti však nikdy neměla v úmyslu slibovaný vztah navázat.
Z dosud zmapovaných případů vyplývá, že žena oslovila nejméně deset mužů z celé České republiky. Z těch postupně vylákala finanční částku v celkové výši 230.381,- Kč, které si nechala zasílat na různé bankovní účty. Policie ženě zatím sdělila obvinění z trestného činu podvodu, za který jí v této fázi hrozí až pět let odnětí svobody.
Během prověřování však kriminalisté narazili na data, která naznačují, že případ může být mnohem rozsáhlejší. Podle předběžných výsledků může jít až o dalších 200 osob, které se staly terčem stejného jednání. V takovém případě by celková způsobená škoda mohla přesáhnout milion korun, což by posunulo případ do mnohem přísnější trestní sazby a ženě by pak hrozilo až osm let vězení.
Přesná výše škody se však stále sčítá a vyšetřovatelé očekávají, že obvinění bude v následujících týdnech rozšířeno.
Odhalení takto rozsáhlého podvodu není samozřejmostí. Pachatelé používali řadu účtů, aliasů, telefonních čísel a nejrůznějších komunikačních kanálů. Identifikace jednotlivých obětí, prověřování finančních toků i analyzování digitálních stop představovalo mimořádně náročnou práci. Tento případ byl odhalen díky pečlivé analýze rozsáhlého množství dat, která se musela propojit, porovnat a vyhodnotit. Bez detailní a dlouhodobé práce litoměřických kriminalistů, by podezřelá nebyla dopadena a svou podvodnou činnost by provozovala stále dál.
Policie zároveň vyzývá veřejnost, aby byla při seznamování na internetu obezřetná a nenechala se citově manipulovat neznámými osobami.
05. 12. 2025
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje