Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Policie kontroluje kempy
Ztráta pozornosti může nahrávat do kapsy zlodějům.
Policejní preventisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje realizují v průběhu letních prázdnin preventivní akce v rekreačních areálech a kempech po celém kraji. Návštěvníky zde upozorňují na rizika spojená s ochranou osobního majetku.
Letní prázdniny jsou obdobím dovolených, výletů a pobytu v kempech či rekreačních areálech. Právě uvolněná atmosféra může nahrávat pachatelům majetkové trestné činnosti, kteří využívají chvilkové nepozornosti návštěvníků.
Cenné věci, jako jsou mobilní telefony, peněženky, doklady nebo klíče od vozidla, nikdy nenechávejte bez dozoru ani ve stanu či na pláži . Při odchodu od stanu, karavanu nebo chatky vždy uzamkněte vstup a cennosti si vezměte s sebou, nebo je uložte na bezpečné místo. Nezapomínejte ani na jízdní kola, která je vhodné zabezpečit kvalitním zámkem, a to i v případě, že je opouštíte jen na krátkou dobu.
Dodržováním těchto jednoduchých zásad můžete výrazně snížit riziko krádeže a užít si letní dovolenou bez nepříjemných komplikací. Pokud si všimnete podezřelého chování nebo se stanete svědky protiprávního jednání, neváhejte kontaktovat Policii České republiky na tísňové lince 158.
Užívejte si prázdniny bezpečně i v kempech a rekreačních areálech.
nprap. Adam Jelínek
22. 7. 2026