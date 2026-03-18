Policie i v letošním roce pokračuje v kontrolách na silnicích
Policisté v regionu jižně od Prahy během prvního čtvrtletí pokračují v intenzivním dohledu na silnicích. Kontrolují zejména alkohol za volantem, dodržování rychlosti, technický stav vozidel i chování cyklistů a chodců. Podobné akce budou pokračovat i v dalších měsících.
Policisté z dopravního inspektorátu a obvodních oddělení územního odboru Praha venkov-JIH se od začátku letošního roku intenzivně zaměřují na zvýšení bezpečnosti silničního provozu. V rámci pravidelného dohledu i speciálních dopravně bezpečnostních akcí kontrolují alkohol a jiné návykové látky u řidičů, rychlost jízdy, technický stav vozidel a chování nemotorových účastníků provozu. Policisté rovněž sledovali, zda motoristé neporušují zákaz držení mobilních telefonů a dalších komunikačních zařízení za jízdy.
Součástí opatření byla také speciální kontrola nákladní a autobusové dopravy. Policisté prověřovali technický stav vozidel, dodržování sociálních předpisů i hmotnostní limity. Zvýšená pozornost byla věnována také cyklistům a chodcům, zejména jejich viditelnosti za snížených světelných podmínek.
„Bezpečnost a plynulost silničního provozu zůstává naší prioritou. I v následujících měsících budou obdobné kontroly pokračovat,“ uvedli zástupci Policie ČR.
Dopravní hlídky budou v kontrolách pokračovat i v dalším období letošního roku. Cílem je dlouhodobě pozitivně ovlivnit chování účastníků provozu a snížit počet dopravních nehod na komunikacích v regionu.
por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělení tisku a prevence
18. března 2026