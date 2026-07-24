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Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Policie hledá účastníka nehody na cyklostezce u Rozkoše

Muž se dvěma dětmi může pomoci objasnit okolnosti události. 

Náchodští dopravní policisté žádají veřejnost o pomoc při objasnění dopravní nehody, která se stala dne 10. července 2026 kolem 14:17 hodin na cyklostezce v katastru obce Domkov mezi obcemi Šeřeč a Provodov-Šonov.

Podle dosavadního šetření došlo ke kolizi mezi cyklistou a in-line bruslařkou. Bruslařka po vzniklé situaci upadla a utrpěla zranění. Ke vzájemnému fyzickému kontaktu obou účastníků přitom nedošlo.

Policisté by potřebovali mluvit s mužem na jízdním kole, který se v té době na místě události pohyboval, aby mohl podat cenné informace k průběhu incidentu.

Popis cyklisty:

  • ​Zdánlivý věk kolem 35 let, vyšší postavy, opálený, měl na sobě tmavé oblečení a vousy. Mluvil zřejmě polsky.
  • ​S sebou měl dvě děti: jedno dítě v sedačce (stáří cca 2 roky) a druhé dítě jelo za ním na kole (stáří cca 6 let).

Žádáme tohoto cyklistu, případně svědky, kteří incident viděli nebo muže na základě popisu poznávají, aby se ozvali policistům na dopravním inspektorátu v Náchodě na telefonním čísle 974 534 252.

por. Karolína Hynková
24.7.2026

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