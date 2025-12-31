Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Policie hledá svědky poškození autobusu v Hronově
Neznámý pachatel rozbil skleněnou výplň dveří autobusu – pomozte nám s objasněním.
Žádáme veřejnost o pomoc při objasnění poškození autobusu, ke kterému došlo v ulici Čapkova před domem č.p. 287 v Hronově v době od 20. prosince 2025, 21:45 hodin, do 21. prosince 2025, 07:30 hodin.
V dané věci hronovští policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Dosud nezjištěný pachatel rozbil spodní skleněnou výplň předních dveří autobusu, který byl zaparkovaný na autobusovém nádraží.
Poškozením skleněné výplně o rozměrech 91 × 71 cm vznikla poškozené právnické osobě škoda odhadovaná na 25 000 Kč. Podle dosavadních zjištění nebyly z autobusu odcizeny žádné věci, nicméně v interiéru byly nalezeny otevřené přihrádky a přeházené předměty.
Pokud jste si v uvedené době všimli podezřelé osoby, pohybu či jiných okolností v okolí autobusového nádraží v Hronově, kontaktujte prosím Policii ČR na telefonním čísle 727871451, nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu. Jakákoliv informace může pomoci k dopadení pachatele.
por. Karolína Macháčková
31.12.2025