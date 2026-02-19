Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policie hledá svědky nehody mezi Vodňany a Chelčicemi
Svědomí může promluvit.
Strakoničtí policisté se obracejí na veřejnost v souvislosti s dopravní nehodou, k níž došlo dne 18. února 2026 přibližně v 15:40 hodin na silnici č. III/12247 ve směru z Vodňany na Chelčice.
Podle dosavadních zjištění zde řidič osobního automobilu zachytil chodkyni, která přecházela vozovku z pravé strany ve směru jeho jízdy, od místního rybníka směrem ke stezce pro chodce. Po střetu starší paní upadla na vozovku a utrpěla zranění, které si vyžádalo lékařskou pomoc. Řidič však z místa nehody odjel, aniž by zastavil a poskytl zraněné pomoc.
Policie případ prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku.
Zároveň se policisté z územního odboru Strakonice obracejí přímo i na samotného řidiče. Každý může v životě udělat chybu, ale skutečnou odpovědnost ukazuje až následné jednání. Dobrovolné přihlášení a vysvětlení celé události může významně napomoci jejímu objasnění i zohlednění všech okolností.
Policie proto žádá nejen případné svědky, ale i samotného řidiče, aby se přihlásil na nejbližší policejní služebně nebo kontaktoval linku 158.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
19. února 2026