Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Policie hledá svědky dopravní nehody v Kuklenách
Řidič nedal přednost a ujel – policie žádá veřejnost o pomoc.
Hradečtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc při objasnění dopravního incidentu, ke kterému došlo v úterý 23. června 2026 kolem 13:35 hodin v Hradci Králové v části Kukleny.místo dopravní nehody
Na křižovatce ulic Dvorská a Za Škodovkou řidič dosud nezjištěného vozidla, jedoucí po ulici Za Škodovkou ve směru od Kuklen, při odbočování vlevo, dle prvotního šetření, nedal přednost protijedoucímu vozidlu značky Toyota Aygo X, které jelo od ulice Koutníkova. Řidička Toyoty musela na vzniklou situaci reagovat prudkým brzděním, čímž zabránila střetu.
V důsledku náhlého brzdného manévru utrpěla zranění a byla následně převezena k vyšetření do Fakultní nemocnice Hradec Králové. U řidičky byl proveden dechový test na alkohol s negativním výsledkem. Ke střetu vozidel nedošlo a nevznikla ani hmotná škoda.
Policisté nyní žádají neznámého řidiče, aby se přihlásil na dopravním inspektorátu Hradec Králové. Zároveň se obracejí i na případné svědky této události, případně na řidiče, kteří mají k dispozici záznam z palubní kamery, aby kontaktovali policii na telefonním čísle 974 527 559 nebo na lince 158.
Za spolupráci veřejnosti děkujeme.
por. Martina Jandová
24.6.2026