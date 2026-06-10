Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Policie důrazně varuje řidiče!
V souvislosti s rekonstrukcí komunikace u Letiště Václava Havla Praha jsme opakovaně řešili dopravní komplikace a několika kilometrové kolony.
Policie České republiky již od počátku rekonstrukce úzce spolupracuje s vedením letiště v Ruzyni a společně se snažíme řešit danou situaci a pomoci řidičům a cestujícím. Na základě zkušeností, po odstartování první etapy rekonstrukce, pražská policie v okolí letiště posílila výkon služby dopravní policie. V případě kolize a větších dopravních komplikací, jsou policisté vždy na místě připraveni okamžitě reagovat a řešit daný problém. Na stěžejních příjezdových i odjezdových komunikacích křižovatky Aviatická a Lipská je v rámci přestavby daného úseku zúžen průjezd vozidel do jednoho jízdního pruhu a v případě dopravní nehody, či velkého množství přijíždějících a odjíždějících vozidel dochází k rozsáhlým dopravním komplikacím. V případě dopravní nehody jsou na místo prioritně vysíláni policisté z oddělení dopravních nehod, kteří se snaží co nejrychleji nehodu vyřešit a policisté z pražského dálničního oddělení pomáhají při řešení s navazujícími dopravními komplikacemi.
„Velmi si vážíme spolupráce s Policií České republiky, která nám v období dopravních omezení významně pomáhá zvládat situaci v okolí letiště a minimalizovat dopady na cestující. Aktuálně probíhající stavba Ředitelství silnic a dálnic představuje jednu z klíčových infrastrukturních investic v okolí Letiště Václava Havla Praha a do budoucna přispěje k lepší dopravní obslužnosti areálu. Letiště zároveň v následujících letech čeká rozsáhlá modernizace, během níž bude v různých částech areálu probíhat řada významných stavebních projektů. O to důležitější je úzká spolupráce všech zapojených partnerů, která bude pokračovat i do budoucna. Cestující zároveň dlouhodobě informujeme o aktuálních omezeních a od konce května je v rámci naší edukační kampaně upozorňujeme na nutnost plánovat cestu na letiště s dostatečnou časovou rezervou,“ říká Martin Kučera, člen představenstva Letiště Praha.
Rozsáhlé dopravní komplikace v místě nastávají nárazově, nicméně je potřeba, aby s nimi řidiči při příjezdu k Letišti Václava Havla Praha počítali a v žádném případě, nejezdili na letiště na poslední chvíli. Stejně tak je třeba počítat s dostatečnou časovou rezervou při odjezdu z letiště a přesunu například k navazujícím vlakovým spojům. Jelikož se blíží letní prázdniny a mnoho rodin se svými dětmi bude odlétat na dovolenou již před ukončením školního roku a spousta lidí chce využít mimosezónní zahraniční dovolené, předpokládáme, že by se tato špatná dopravní situace mohla dotknout velkého množství občanů naší republiky, ale i zahraničních návštěvníků. Z tohoto důvodu všechny cestující upozorňujeme na dopravní komplikace a prosíme je, aby na letiště jezdili s mnohem větší časovou rezervou a raději v klidu a bez stresu vyčkali na odlet v letištní hale. Ideálně doporučujeme k přesunu na Letiště Václava Havla Praha využít městské hromadné dopravy, která jezdí na letiště vyhrazenou komunikací, která není ovlivněna přestavbou křižovatky. Důležité pro nás je, aby informace o dopravních komplikacích věděli i recepční a hoteliéři, kteří ubytovávají zahraniční klienty nebo jim zprostředkovávají dopravu na letiště.
Letiště Praha v rámci své kampaně edukuje cestující v praktických pěti tipech. Hned první bod se věnuje právě příjezdu na letiště.
- Vyrazte včas, ať letíte v klidu
Na cestě na letiště vás mohou překvapit omezení nebo uzavírky – letos rozsáhlá rekonstrukce křižovatky Aviatická x Lipská, která je hlavní příjezdovou a odjezdovou trasou a letiště. Zejména v ranních hodinách od 7:30 do 9:30 hod. a odpoledních špičkách od 15:00 až 17:30 hod. můžete nabrat zpoždění až 30 minut. Doporučujeme využít pro cestu na letiště, zejména v těchto časech, spíše MHD.
- Se správným dokladem na správném místě
Zjistěte si předem, jaké doklady budete pro vstup do cílové země potřebovat. A pozor – eDoklady nestačí. Na pasové kontrole jděte rovnou k přepážkám pro evropské pasy.
- Zkraťte si fronty
Odbavte se sami – využijte Self-Service Check-in a Self-Service Bag Drop, ověřte si možnosti odbavení u své aerolinky. Rychlejší cesta do gatu = více času na kávu.
- Seznamte se s limity tekutin na bezpečnostní kontrole
Pozor, pro každý terminál platí jiná pravidla. Když letíte z Terminálu 1, připravte si předem tekutiny do 100 ml lahviček (v jednom litrovém uzavíratelném sáčku). Pouze v Terminálu 2 k tomu můžete mít navíc jednu lahev na osobu do objemu 2 litrů.
- Zabalte si elektroniku správně
Kapacitnější elektroniku, jako jsou powerbanky, e-cigarety či notebooky, mějte vždy v příručním zavazadle. Drobnou elektroniku jako zubní kartáčky nebo holicí strojky můžete vložit do odbaveného zavazadla, ale zabezpečte ji před samovolným spuštěním. Nesprávné uložení či nezabezpečení může zpozdit odlet.
Veškeré rady najdou cestující na stránce www.prg.aero/odbavtese.
Letecké záběry křižovatka Aviatická a Lipská: https://youtu.be/SSjAO3-f2sA
Záběry z průjezdu vozidla PČR: https://youtu.be/mYENoGbsm-I
mjr. Eva Kropáčová
10.6.2026