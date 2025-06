Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policie dopadla fantoma Sedlice

Strakonice - Osmělil se krást i řídit bez řidičáku.

Blatenští policisté si mohou připsat záslužný úspěch. Intenzivní a důsledná práce vedla k dopadení osmnáctiletého muže z Klatovska, který v posledních týdnech trápil obyvatele Sedlice a okolí. Mladík má na svědomí sérii případů neoprávněného užívání cizích vozidel a krádeží. Při svých nočních výpravách se zaměřoval především na odemčené automobily. Odcizenými vozy jezdil bez řidičského oprávnění a většinou je nechával nepojízdné, poškozené, opuštěné.

Policisté mu sdělili podezření z trestných činů neoprávněné užívání cizí věci a krádež. Způsobená škoda byla vyčíslena na 31 998 korun.

Poprvé udeřil v noci na 18. dubna 2025, kdy v ulici Topičská v Blatné vstoupil do nezajištěného vozidla Ford Focus. Ve spínací skříňce našel klíč a s vozidlem odjel do Sedlice, kde ho zanechal nepojízdné. Klíč poté vyhodil do odpadkového koše.

V noci na 9. května měl proniknout do sportovního zázemí fotbalového stadionu v Sedlici. Do budovy se dostal násilím přes okno, prohledal koupelnu, chodbu i sklad, nic však neodcizil. Poškodil také vstupní dveře do výčepu.

Jen o několik dnů později, 13. května, si vyhlédl v Sedlici další dvě vozidla. Nejprve v ulici T. G. Masaryka před domem vnikl do odemčeného nákladního vozu Peugeot Partner, kde nalezl klíče. Odjel směrem na Písek a auto ponechal po nehodě na poli – nepojízdné. Následně téže noci v ulici Zahradní vnikl do nezajištěného Mercedesu-Benz Sprinter, odkud odcizil peněženku s finanční hotovostí.

Poslední případ byl zaznamenán 18. května večer v ulici Paštická v Blatné. Mladík opět využil odemčeného vozidla Renault Laguna a z přihrádky si odnesl dvě krabičky cigaret.

Policie zasáhla včas. Na základě důkladné operativní činnosti blatenských policistů se podařilo ztotožnit a zadržet podezřelého. Mladý muž využíval příležitosti a nepozornosti občanů. Zvláště alarmující je fakt, že s odcizenými vozy jezdil, ačkoliv není držitelem řidičského oprávnění.

Policie ČR opět upozorňuje občany, aby svá vozidla důsledně zamykali a nenechávali uvnitř klíče, peněženky ani cennosti. I zdánlivě klidná lokalita se může stát terčem trestné činnosti.

10. června 2025

10. června 2025

