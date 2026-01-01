Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policie cvičila zásah ve škole v Trmicích
Taktické cvičení ústeckých policistů prověřilo připravenost na mimořádné situace.
Ústečtí policisté dnes realizovali taktické cvičení v prostorách základní školy v Trmicích. Akce proběhla bez účasti žáků a pedagogického sboru, ti měli z organizačních důvodů zkrácenou výuku a mohli tak využít příjemného slunečného dne. Taktická cvičení policie ve školách jsou součástí pravidelných nácviků, jejichž cílem je prověřit připravenost a koordinaci složek integrovaného záchranného systému při mimořádných událostech. Policisté si při nich ověřují postupy pro řešení krizových situací v reálném prostředí. Součástí těchto aktivit jsou i scénáře zaměřené na útok aktivního útočníka, které kladou důraz na rychlou reakci, efektivní komunikaci a souhru zasahujících složek. Hlavním cílem těchto cvičení je zvýšení bezpečnosti žáků a připravenost policie na případné mimořádné situace.
Ústí nad Labem 22. dubna 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje