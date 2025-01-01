Výběrové řízení na odprodej dopravních prostředků - výsledky soutěže
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Čj. KRPB-138925-12/ČJ-2025-0600AO
Výsledky výběrového řízení v přiloženém souboru.
por. Bohumil Mlaášek, 16. září 2025
Služba veřejnosti a prestižní povolání
Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Čj. KRPB-138925-12/ČJ-2025-0600AO
Výsledky výběrového řízení v přiloženém souboru.
por. Bohumil Mlaášek, 16. září 2025
© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena
Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS