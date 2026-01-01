Policie České republiky  

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Odprodej nepotřebného majetku - výpočetní technika vč. příslušenství

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 

V souladu s ustanovením zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje Česká republika – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje výběrové řízení na odprodej nepotřebného movitého majetku MT 21.

Předmětem výběrového řízení je odprodej nepotřebného movitého majetku – tj. použité techniky dle Zadávací dokumentace č. KRPE-68332-6/ČJ-2026-1700VZ. Majetek je odprodáván bez možnosti uplatnění záruční lhůty a není zaručena funkčnost všech přístrojů. Počítače jsou bez pevných disků či jiných paměťových médií.

Prezentace majetku po předchozí telefonické domluvě s mjr. Ing. Romanem Šimkem, tel.: 974 561 271 se uskuteční dne 5. srpna 2026 v 9:00 ve skladovém areálu KŘP Opočínek č.57.

Bližší informace naznete v přílohách tohoto dokumentu. 

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