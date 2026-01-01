Odprodej nepotřebného majetku-mobilní telefony, HDD, notebooky

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje odprodává nepotřebný majetek na základě rozhodnutí soudu, státu propadlé notebooky značek - Visionbook, Lenovo Idea, Lenovo, Apple, HDD značky Qnap, mobilní telefony značek Xiaomi Redmi, OPPO, Realme 8, Vivo X80, Apple iPhone. Prohlídka nabízeného majetku se koná 29. května 2026 v 10,00 hod. Více informací viz elektronické aukce v nabídce majetku státu na www.uzsvm.gov.cz. Zájem lze uplatnit do 15. června 2026.
Lenka Smatanová 20. květny 2026