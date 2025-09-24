Policie České republiky  

Odprodej nepotřebného majetku - mobilní telefon zn. Samsung A12 a mobilní telefon zn. Xiaomi Redmi Note 9.
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, č.j. KRPL-120969/ČJ-2023-1800IT
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje odprodává jako nepotřebný majetek na základě rozhodnutí soudu propadlý majetek státu – mobilní telefon zn. Samsung A12 a mobilní telefon zn. Xiaomi Redmi Note 9.
Více informací naleznete na www.uzsvm.cz › nabídka majetku státu › elektronické aukce.
Zájem lze uplatnit od 24.09.2025 do 20.10.2025 do 8:00 hod.