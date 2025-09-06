Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Policie ČR varuje před rostoucí vlnou kybernetických podvodů
Na takové kyberútoky existuje linka 7726
Středočeští policisté zaznamenávají v posledních měsících výrazný nárůst podvodných jednání prostřednictvím SMS zpráv, telefonátů či zpráv zaslaných přes různé komunikační platformy. Tyto metody podvodníků, zvané jako SMSishing a vishing, jsou v současné době nejčastějšími formami kyberútoků na občany.
V souvislosti s těmito typy podvodů bychom chtěli informovat veřejnost o lince 7726, kterou provozuje Asociace provozovatelů mobilních sítí. Tato linka je zdarma, jednotná pro všechny operátory a slouží k nahlašování podvodných SMS zpráv či hlasových hovorů.
Příjemci zpráv či telefonátů mohou o tomto informovat kromě Policie České republiky i svého operátora, a to:
- v případě podezření na podvodnou SMS zprávu jejím přeposláním na telefonní číslo 7726
- v případě podezření na podvodný telefonát zasláním SMS zprávy ve formátu „podvod telefonní číslo volajícího datum čas“
(příklad: podvod +420123456789 01.09.2025 12:00).
Co se týče výše uvedených metod podvodů zvané jako SMSishing a vishing, ty vypadají následovně:
SMSishing: zprávy, které se tváří jako od rodiny:
Podvodníci rozesílají textové zprávy, v nichž se vydávají za blízké osoby – často děti, které údajně změnily telefonní číslo, ztratily mobilní telefon či nastal jakýkoliv problém, s nímž se obrací na rodiče. Typickým příkladem je zpráva začínající „Ahoj mami“ či „Ahoj tati“, po níž následuje žádost o rychlou finanční pomoc nebo zaslání údajů k platbě.
Cílem těchto zpráv je vylákat peníze nebo přístup k internetovému bankovnictví. Útočníci spoléhají na moment překvapení a emocionální reakci adresáta.
Vishing: falešní bankéři a policisté na telefonu:
Vedle SMSishingu se ve velkém rozmáhají i telefonní hovory, kdy se volající vydává za pracovníka banky nebo policistu/kriminalistu. Podvodníci často tvrdí, že na účtu oběti dochází k podezřelým transakcím nebo že je potřeba spolupracovat na „vyšetřování“. Oběti jsou poté pod různými záminkami přiměny sdělit citlivé údaje, přihlásit se do internetového bankovnictví, či dokonce převést své úspory na tzv. „bezpečný účet“ – který ovšem ovládají sami pachatelé.
V souvislosti s výše uvedenými podvody apelujeme na občany, aby byli obezřetní a informovali o rizicích i své rodiče, prarodiče a další blízké, kteří mohou být na podobné útoky zvlášť zranitelní.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
6. září 2025