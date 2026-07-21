Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policie ČR byla součástí oblíbeného Dětského dne u Hoslovického mlýna
Bezpečnost, hry i zábava.
Slunečné sobotní odpoledne patřilo v areálu Hoslovického mlýna dětem, rodinám i dobré náladě. Tradiční Dětský den, který každoročně pořádá Muzeum středního Pootaví Strakonice, přilákal stovky návštěvníků z celého regionu i jiných koutů republiky.
Mezi účastníky nechyběla ani Policie České republiky, která pro děti připravila preventivní stanoviště plné her, soutěží a zajímavých aktivit. Malí návštěvníci si zábavnou formou procvičili znalost dopravních značek při hře pexeso, vyzkoušeli si takzvané opilecké brýle, které simulují vidění člověka pod vlivem alkoholu, nebo si zahráli oblíbenou hru Cornhole. Velkou pozornost tradičně přitahoval také služební policejní automobil, který si děti mohly zblízka prohlédnout a dozvědět se více o práci policistů.
Děkujeme Muzeu středního Pootaví Strakonice za pozvání a možnost být součástí této vydařené akce. Velmi nás těší zájem dětí i rodičů o preventivní programy Policie České republiky.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
21. července 2026