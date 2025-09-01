Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Policie blíže veřejnosti
V rámci vícedenní společenské akce Město sobě, kterou každoročně spolupořádají komise města, místní spolky, kluby a firmy, se opět aktivně zapojili i středočeští policisté. Cílem bylo přiblížit veřejnosti práci Policie České republiky, podpořit prevenci a posílit důvěru mezi občany a bezpečnostními složkami.
Poslední prázdninový víkend v Jesenici se nesl ve znamení komunitního setkávání, otevřenosti a prevence. Policisté z obvodního oddělení Jesenice, oddělení hlídkové služby územního odboru Praha venkov-JIH a oddělení tisku prevence Krajského ředitelství policie Středočeského kraje se již tradičně zapojili do akce Město sobě, kde veřejnosti představili nejen zákulisí své práce, ale i preventivní projekty zaměřené na bezpečnost obyvatel.
V sobotu 30. srpna od 10:00 do 12:00 hodin otevřela služebna obvodního oddělení Jesenice své dveře veřejnosti. Návštěvníci si mohli prohlédnout výstroj, vybavení i dopravní prostředky používané při výkonu služby. Policisté ochotně odpovídali na dotazy týkající se každodenní práce v terénu i podmínek přijetí do služebního poměru.
Nedělní program 31. srpna od 11:00 do 16:00 hodin patřil Veletrhu volnočasových aktivit, kde policisté z oddělení tisku a prevence spolu s kolegy z Jesenice připravili interaktivní stanoviště. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet skládání puzzle, řešení kvízů a křížovek. Za splnění úkolů čekaly soutěžící drobné odměny a preventivní materiály.
Na obou akcích byly prezentovány preventivní projekty jako Zebra se za tebe nerozhlédne, Řekni ne!, Nebuď labuť!, Stop vloupání či Zabezpečte se!. Policisté také informovali o projektu Bezpečná Jesenice, který vznikl ve spolupráci s městem a klade si za cíl zvýšit bezpečnost obyvatel prostřednictvím osvěty a aktivní komunikace.
Celý víkend proběhl v přátelské a klidné atmosféře. Zájem veřejnosti o policejní práci i preventivní aktivity byl vysoký, což potvrzuje smysluplnost podobných akcí. Policie České republiky tak opět ukázala, že je nejen ochráncem zákona, ale i partnerem občanů.
por. Bc. Zdeněk Chalupa
oddělení tisku a prevence
1. září 2025