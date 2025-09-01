Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policie blíže veřejnosti

V rámci vícedenní společenské akce Město sobě, kterou každoročně spolupořádají komise města, místní spolky, kluby a firmy, se opět aktivně zapojili i středočeští policisté. Cílem bylo přiblížit veřejnosti práci Policie České republiky, podpořit prevenci a posílit důvěru mezi občany a bezpečnostními složkami. 

Poslední prázdninový víkend v Jesenici se nesl ve znamení komunitního setkávání, otevřenosti a prevence. Policisté z obvodního oddělení Jesenice, oddělení hlídkové služby územního odboru Praha venkov-JIH a oddělení tisku prevence Krajského ředitelství policie Středočeského kraje se již tradičně zapojili do akce Město sobě, kde veřejnosti představili nejen zákulisí své práce, ale i preventivní projekty zaměřené na bezpečnost obyvatel.
V sobotu 30. srpna od 10:00 do 12:00 hodin otevřela služebna obvodního oddělení Jesenice své dveře veřejnosti. Návštěvníci si mohli prohlédnout výstroj, vybavení i dopravní prostředky používané při výkonu služby. Policisté ochotně odpovídali na dotazy týkající se každodenní práce v terénu i podmínek přijetí do služebního poměru.
Nedělní program 31. srpna od 11:00 do 16:00 hodin patřil Veletrhu volnočasových aktivit, kde policisté z oddělení tisku a prevence spolu s kolegy z Jesenice připravili interaktivní stanoviště. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet skládání puzzle, řešení kvízů a křížovek. Za splnění úkolů čekaly soutěžící drobné odměny a preventivní materiály.
Na obou akcích byly prezentovány preventivní projekty jako Zebra se za tebe nerozhlédne, Řekni ne!, Nebuď labuť!, Stop vloupání či Zabezpečte se!. Policisté také informovali o projektu Bezpečná Jesenice, který vznikl ve spolupráci s městem a klade si za cíl zvýšit bezpečnost obyvatel prostřednictvím osvěty a aktivní komunikace.
Celý víkend proběhl v přátelské a klidné atmosféře. Zájem veřejnosti o policejní práci i preventivní aktivity byl vysoký, což potvrzuje smysluplnost podobných akcí. Policie České republiky tak opět ukázala, že je nejen ochráncem zákona, ale i partnerem občanů.


por. Bc. Zdeněk Chalupa
oddělení tisku a prevence
1. září 2025

Odkazy do noveho okna

Město sobě Jesenice 1.

Město sobě Jesenice 1. 

Detailní náhled

Město sobě Jesenice 2.

Město sobě Jesenice 2. 

Detailní náhled

Město sobě Jesenice 3.

Město sobě Jesenice 3. 

Detailní náhled

Město sobě Jesenice 4.

Město sobě Jesenice 4. 

Detailní náhled

Město sobě Jesenice 5.

Město sobě Jesenice 5. 

Detailní náhled

Město sobě Jesenice 6.

Město sobě Jesenice 6. 

Detailní náhled

Město sobě Jesenice 7.

Město sobě Jesenice 7. 

Detailní náhled

Město sobě Jesenice 8.

Město sobě Jesenice 8. 

Detailní náhled

Město sobě Jesenice 9.

Město sobě Jesenice 9. 

Detailní náhled

Město sobě Jesenice 10.

Město sobě Jesenice 10. 

Detailní náhled

Město sobě Jesenice 11.

Město sobě Jesenice 11. 

Detailní náhled

Město sobě Jesenice 12.

Město sobě Jesenice 12. 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 