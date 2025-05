Policejní vrtulníky

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace:

„1) Jaké jsou průměrné náklady na provoz (všechny náklady) policejního vrtulníku např. při pátrací akci atp. na jednu leteckou hodinu?

2) Kolika vrtulníky disponuje PČR na území ČR?

3)Kolik policistů je zařazeno pod PP PČR ?

4) Kolik civilních zaměstnanců je zařazeno pod PP PČR ?

5) Počet policistů pod PP PČR v konkrétním hodnostech ( kolik je plk, pplk, máj, atd.)?

6) Kolik policistů zařazených v hodnosti plk. je ve služebním poměru do 3 let- tedy tarifní stupeň 1?

7) Kolik policistů zařazených v hodnosti plk. je ve služebním poměru 3-6 let - tedy tarifní stupeň 2?

8) Kolik bylo celkově vyplaceno na odměnách a kázeňských darech policistům pod PP PČR za rok 2023?

9) Kolik bylo celkově vyplaceno na odměnách a kázeňských darech policistům pod PP PČR za rok 2024?

10) Kolik přestupků dle § 125c/1f1 - držení mobilního telefonu, bylo řešeno za období 1.1.2025-31.1.2025 celkově za každý kraj součtem.

11) Kolik přestupků dle § 125c/1f1 - držení mobilního telefonu, bylo řešeno za období 1.1.2025-31.1.2025 v MS kraji jmenovitě podle okresů: Bruntál, F-M, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava.“.





Policejní prezidium České republiky sdělilo žadateli k jednotlivým bodům následující:



1) Cena letové hodiny u EC 135 je 43.123,-Kč, u BELL 412 54.236,- Kč.



2) Letecká služby Policie ČR disponuje na území České republiky celkem 15 vrtulníky (9 x EC 135, 6 x BELL 412).



3) Ke dni 1. 3. 2025 bylo na Policejním prezidiu ČR zařazeno 848 příslušníků Policie ČR.



4) Ke dni 1. 3. 2025 bylo na Policejním prezidiu ČR zařazeno 840 zaměstnanců.



5)







6) a 7) Na Policejním prezidiu ČR není zařazen žádný "plukovník" v prvním nebo druhém tarifním stupni.



8) a 9)







10) a 11) Vizte přílohy.



pplk. JUDr. Lucie Žárská, 30. 5. 2025

