Policejní ski hlídky na „svazích“

Ve vybraných ski areálech v Libereckém kraji pomáhají policisté na lyžích. 

Jak už je několik let zvykem, s příchodem zimy, potažmo sněhové nadílky se po celém Libereckém kraji otevřely ski areály, pro začínající, ale i zkušené lyžaře a snowboardisty. Společně se sportovci z řad veřejnosti, se na svahy již po několikáté vydali i policejní ski hlídky. Cílem policistů „na svahu“ je zvýšit bezpečnost mezi návštěvníky, předcházet kolizím, ale i dohlížet na dodržování pravidel bezpečného chování na sjezdovkách, neboli pravidel FIS.

Liberečtí policisté proto v měsících leden až březen pravidelně vyráží do vybraných ski areálů, kde jsou lyžařům k dispozici přímo na svazích. Kromě preventivní činnosti plní také roli prvního kontaktu v případě úrazu či jiné mimořádné situace. Policisté dále upozorňují například na povinnost přizpůsobit rychlost a styl jízdy podmínkám na trati, předvídat chování ostatních nebo volit bezpečnou stopu při předjíždění.

Neopomenutelnou součástí bylo ze strany policistů upozorňování účastníků zimních sportů na období zhoršené viditelnosti, které je v zimě, a o to více na horách, velmi proměnlivé a časté. Policisté proto opakovaně zdůrazňovali důležitost reflexních prvků a výrazného oblečení.
Policisté však asistují i u pádů a zranění lyžařů či snowboardistů, na což úzce navazuje spolupráce s horskou službou.

S Libereckými policejními ski hlídkami se můžete setkat ve ski areálu Ještěd, Harrachov, Rokytnice nad Jizerou a Tanvaldský Špičák, a to po celou lyžařskou sezonu. V rámci mezinárodní spolupráce jezdí v předem určených termínech čeští policisté do polských, příhraničních ski areálů a polští kolegové na oplátku do českých lyžařských středisek.
Sportu zdar a skol.

por. Zuzana Gelič, DiS.
30. ledna 2026

