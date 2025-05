Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policejní pyrotechnici „pracovali“ s Američany

Český Krumlov - Na výročí osvobození pracovali stylově i policejní pyrotechnici, šlo ale o život.

Mimořádný výjezd si „užili“ policejní pyrotechnici, a to v pátek 9. května. V teritoriu Českého Krumlova byla po docela dlouhé době nalezena letecká puma z období druhé světové války, konkrétně puma SD 70 z výzbroje německé Luftwaffe. Puma neměla při nálezu osazen zapalovač, ale to neznamená, že by nebyla nebezpečná. Jak zjistil při průzkumu pyrotechnik, v místě pro zapalovač byl umístěn detonátor z nestabilní kyseliny pikrové.

Toto zjištění znamená, mimořádné nebezpečí i velmi problematický převoz pumy na delší vzdálenost. Pyrotechnici proto puma zlikvidovali na místě.

Navíc zjistili, že nejsou první, kdo chtěl pumu zlikvidovat. V okolí pumy se totiž nacházely rozesety 1/2 librové tritolové náložky z výzbroje americké armády. Lze dovodit, že zde na konci 2. světové války probíhalo ničení munice americkou armádou a americkým ženistům se v té době nepodařilo leteckou pumu úspěšně zničit, což takřka po 80 letech úspěšně dokončili pyrotechnici Policie České republiky.

Při výbuchu by puma ohrozila všechny v perimetru do půl kilometru.

13. května 2025

