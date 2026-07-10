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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policejní psovodi potěšili děti na letním táboře

O zážitky s policejními chlupáči nebyla nouze. 

Na letní tábor Jarovníček na Šumavě zavítali začátkem tohoto týdne policejní kynologové z Prachaticka, nprap. Petr Šindelář, prap. Petr Bolda a pprap. Michal Petergáč, se svými čtyřnohými parťáky. Připravili si pro ně atraktivní ukázky policejní kynologie. Malí táborníci se tak mohli seznámit s výcvikem služebních psů. Nechyběly dynamické ukázky poslušnosti, obrany či pátrání a následné zadržení pachatele. I když se jednalo jen o policistu figuranta, pro děti to byl napínavý zážitek. Nejvíc děti ocenily, že si některé psy mohly také pohladit. Našli se i odvážlivci, kteří se nechali kousnout do cvičného rukávu. Celé odpoledne se neslo v přátelském duchu a dětem přineslo zajímavý pohled na náročnou práci policistů a jejich služebních psů, za což je odměnily potleskem. Dokonce policisty požádaly, aby se jim zvěčnili svým podpisem na památečním tričku.

por. Bc. Martina Joklová
10. července 2026

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LT Javorníček

LT Javorníček 

Detailní náhled

LT Javorníček

LT Javorníček 

Detailní náhled

LT Javorníček

LT Javorníček 

Detailní náhled

LT Javorníček

LT Javorníček 

Detailní náhled

LT Javorníček

LT Javorníček 

Detailní náhled

LT Javorníček

LT Javorníček 

Detailní náhled

LT Javorníček

LT Javorníček 

Detailní náhled

LT Javorníček

LT Javorníček 

Detailní náhled

LT Javorníček

LT Javorníček 

Detailní náhled

LT Javorníček

LT Javorníček 

Detailní náhled

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