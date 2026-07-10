Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policejní psovodi potěšili děti na letním táboře
O zážitky s policejními chlupáči nebyla nouze.
Na letní tábor Jarovníček na Šumavě zavítali začátkem tohoto týdne policejní kynologové z Prachaticka, nprap. Petr Šindelář, prap. Petr Bolda a pprap. Michal Petergáč, se svými čtyřnohými parťáky. Připravili si pro ně atraktivní ukázky policejní kynologie. Malí táborníci se tak mohli seznámit s výcvikem služebních psů. Nechyběly dynamické ukázky poslušnosti, obrany či pátrání a následné zadržení pachatele. I když se jednalo jen o policistu figuranta, pro děti to byl napínavý zážitek. Nejvíc děti ocenily, že si některé psy mohly také pohladit. Našli se i odvážlivci, kteří se nechali kousnout do cvičného rukávu. Celé odpoledne se neslo v přátelském duchu a dětem přineslo zajímavý pohled na náročnou práci policistů a jejich služebních psů, za což je odměnily potleskem. Dokonce policisty požádaly, aby se jim zvěčnili svým podpisem na památečním tričku.
por. Bc. Martina Joklová
10. července 2026