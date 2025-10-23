Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Policejní preventistky diskutovaly se studenty o kyberšikaně
Další z preventivních besed proběhla, mimo jiné, na střední odborné škole v Liberci.
Dne 22. října proběhla na Střední odborné škole Praktické v Liberci preventivní beseda zaměřená na aktuální téma kyberšikany. Setkání vedly policejní preventistky z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, které studentům přiblížily rizika spojená s online komunikací a sdílením informací na sociálních sítích.
Cílem besedy bylo zvýšit povědomí mladých lidí o tom, jak rozpoznat kyberšikanu, jak se jí bránit a kam se v případě potřeby obrátit o pomoc. Preventistky studentům vysvětlily rozdíl mezi běžným konfliktem a šikanou, upozornily na právní důsledky nevhodného chování na internetu a zdůraznily důležitost respektu v online prostředí.
Součástí programu byly i konkrétní příklady z praxe, které studentům pomohly lépe pochopit závažnost tohoto fenoménu. Diskuze byla otevřená a interaktivní, studenti se aktivně zapojovali a kladli otázky, které se týkaly nejen kyberšikany, ale i dalších forem rizikového chování na internetu.
Policejní prevence na školách je důležitou součástí práce Policie ČR, která se dlouhodobě snaží působit nejen na mladou generaci a předcházet negativním jevům ve společnosti. Podobné akce mají za cíl nejen informovat, ale také posilovat důvěru mezi policií a veřejností.
por. Zuzana Gelič, DiS.