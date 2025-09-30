Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policejní prevence na základních školách na Českolipsku

Policisté se na začátku nového školního roku zaměřili na preventivní činnost v základních školách. 

V druhé polovině září policejní preventisté z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje navštívili několik základních škol na Českolipsku, aby žákům přiblížili důležitá témata, která se dotýkají jejich každodenního života a mohou je ochránit před rizikovými situacemi. Policisté působili například v ZŠ Mimoň, ZŠ Zákupy a ZŠ Jižní v České Lípě.

U žáků I. stupně byla hlavním tématem bezpečnost v silničním provozu, policisté jim hravou formou vysvětlili zásady správného přecházení vozovky, význam reflexních prvků, používání bezpečnostních pásů ve vozidle a také nutnost dodržování pravidel při jízdě na kole či koloběžce. Dalším bodem programu byla šikana, kdy se děti dozvěděly, jak se pozná nevhodné a ubližující chování mezi spolužáky a proč je důležité se vždy svěřit dospělým.

Pro žáky II. stupně policisté připravili program na závažnější témata, která se s rostoucím věkem dětí stávají aktuálnějšími. Diskutovalo se především o návykových látkách, současných trendech a jejich rizicích. Důležitou částí přednášek byla i problematika trestní odpovědnosti mladistvých, hlavně u nejstarších žáků, kterých se to již úzce dotýká.

Preventivní přednášky se setkaly s pozitivním ohlasem u pedagogů, tak i u žáků. Děti měly možnost klást otázky a aktivně se zapojovat do diskuse. Policisté tímto způsobem pokračují v dlouhodobé spolupráci se školskými zařízeními a v preventivních činnostech budou pokračovat během celého školního roku napříč Libereckým krajem.

30. 9. 2025
por. Bc. Dana Burešová, DiS.

