Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Policejní nováčci společně darovali krev
Příklady táhnou a policisté svým jednáním naplnili heslo Pomáhat a chránit.
Třiadvacet dopravních i pořádkových policistů z celé České republiky, kteří v současné době absolvují ve Vzdělávacím zařízení Jihlava základní odbornou přípravu, prokázalo, že mají srdce na pravém místě. Společně s pěti vyučujícími Vzdělávacího zařízení Jihlava dneska darovali na transfúzním oddělení Nemocnice v Jihlavě krev.
I když se jedná o úplné policejní nováčky, již od počátku policejní služby tito policisté dokázali naplnit beze zbytku heslo Pomáhat a chránit a zapojili se do celorepublikové policejní kampaně I tobě v žilách koluje naše krev! Většina z dnešních dárců – celkem patnáct - byli prvodárci, kteří tak mohou být motivací pro další mladé lidi, kteří se zatím k dobrovolnému dárcovství krve nerozhodli.
Policisté i občanští zaměstnanci Policie České republiky jsou pravidelnými, mnohdy letitými dárci, kteří dochází na odběry podle potřeby v průběhu celého roku. Mezi dárci byl také zkušený dárce – pprap. Ing. Jan Štorkán z dopravního inspektorátu Ostrava, který bude mít po dnešku na svém kontě již 45 odběrů.
„Do našeho vzdělávacího zařízení nastupují úplní nováčci a naším úkolem je v rámci základní odborné přípravy tyto začínající kolegy dobře připravit na výkon služby na základních útvarech. Jsem proto velice rád, že darováním krve se zařadili mezi kolegy, kteří dělají dobré jméno Policii České republiky. Společné darování může být navíc velmi dobrou motivací pro ostatní kolegyně a kolegy, nebo i potenciální dárce z řad veřejnosti, kteří se myšlenkou na darování krve zaobírali, ale k samotnému dárcovství se zatím neodhodlali,“ uvedl na adresu dárců plk. Mgr. Bc. Martin Souček, ředitel Vzdělávacího zařízení Jihlava. Je také velice pozitivní, že i mladí začínající policisté vnímají, že darování krve je hlubokým projevem lidské solidarity a snahou pomoci druhým.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
19. srpen 2025