Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policejní návštěva v Azylovém domě ve Strakonicích
Přinesla prevenci i zábavu.
V pátek odpoledne zavítali do Azylového domu ve Strakonicích policisté v rámci preventivně výchovné činnosti, jejímž cílem bylo přiblížit dětem i dospělým zásady bezpečného chování a posílit jejich právní povědomí.
Policisté si pro uživatele domu připravili informace zaměřené na oblast dopravy a kriminaity. Hovořili o významu dopravních značek, povinné výbavě jízdního kola, pravidlech bezpečného pohybu cyklistů v silničním provozu a také o vybraných trestných činech, se kterými se mohou v běžném životě setkat. Aby si ověřili, jak účastníci policejní preventistku vnímali a co si zapamatovali, připravili na závěr vědomostní kvíz. Do soutěžení se zapojily nejen děti, ale také dospělí. Správné odpovědi byly odměněny drobnými cenami, které vykouzlily nejeden úsměv na dětských tvářích.
Velkým zážitkem se stala ukázka práce služebního psa a jeho psovoda. Čtyřnohý policejní pes Bront vzbudil u přítomných respekt hned od prvního okamžiku. Během dynamické ukázky předvedl svou poslušnost, okamžité plnění povelů i zadržení pachatele. Do role figuranta se pod odborným vedením psovoda odvážně zapojil také vedoucí azylového domu. Děti mu hlasitě fandily, ale zároveň bylo vidět, že z výkonu služebního psa mají velký respekt. Někteří dospělí si následně vyzkoušeli ochranný rukáv a na vlastní kůži poznali, jak náročná je práce policejních kynologů.
Závěr příjemného odpoledne patřil sladké tečce. Na děti čekala sněhová lízátka ve tvaru růžiček, která jim udělala velkou radost.
Věříme, že tato akce přinesla klientům azylového domu nejen příjemné zpestření pátečního odpoledne, ale také řadu užitečných informací z oblasti bezpečnosti a prevence.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
8. června 2026