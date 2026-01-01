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Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policejní mistrovství ČR speciálních pořádkových jednotek má své vítěze!

Policisté poměřili síly v náročných disciplínách. 

Ve dnech 11.–12. června 2026 hostil Jihomoravský kraj již 11. ročník prestižního mistrovství s mezinárodní účastí. Policisté poměřili síly v náročných disciplínách prověřujících fyzickou kondici, střelecké dovednosti i schopnost zvládat krizové situace v praxi.

Nechyběla ani divácky atraktivní disciplína tažení tramvaje na náměstí Svobody, která přilákala pozornost veřejnosti i médií.

Výsledky letošního ročníku:
 1. místo – SPJ Hlavního města Prahy
 2. místo – SPJ Moravskoslezského kraje
 3. místo – SIG Linz (Rakousko)

Děkujeme všem zúčastněným týmům za účast a skvělé výkony.

Poděkování patří také skupině ČEZ a dalším partnerům za podporu akce a dodání cen!

por. Andrea Cejnková, 17. června 2026

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Den policie-136

Den policie-136 

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1 Den policie-50

1 Den policie-50 

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2 Den policie-51

2 Den policie-51 

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Den policie-90

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1 Den policie-103

1 Den policie-103 

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2 Den policie-104

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