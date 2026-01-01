Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Policejní mistrovství ČR speciálních pořádkových jednotek má své vítěze!
Policisté poměřili síly v náročných disciplínách.
Ve dnech 11.–12. června 2026 hostil Jihomoravský kraj již 11. ročník prestižního mistrovství s mezinárodní účastí. Policisté poměřili síly v náročných disciplínách prověřujících fyzickou kondici, střelecké dovednosti i schopnost zvládat krizové situace v praxi.
Nechyběla ani divácky atraktivní disciplína tažení tramvaje na náměstí Svobody, která přilákala pozornost veřejnosti i médií.
Výsledky letošního ročníku:
1. místo – SPJ Hlavního města Prahy
2. místo – SPJ Moravskoslezského kraje
3. místo – SIG Linz (Rakousko)
Děkujeme všem zúčastněným týmům za účast a skvělé výkony.
Poděkování patří také skupině ČEZ a dalším partnerům za podporu akce a dodání cen!
por. Andrea Cejnková, 17. června 2026