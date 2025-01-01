Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Policejní Mikuláš v Kroměřížské nemocnici
Alespoň na chvilku jsme marodům, malým i těm větším, vykouzlili úsměv na tváři.
Policejní Mikuláš se svou družinou navštívil děti na oddělení ortoptiky, dětském oddělení a starší pacienty na oddělení ošetřovatelské péče. Čerta nechal tentokrát v pekle, protože tady rozhodně nikdo zákony neporušoval. Naopak děti byly hodné. Slyšeli jsme básničky, písničky a my jsme jim na oplátku dali mikulášské dárky. Malí pacienti od nás mimo jiné dostali i sešit, kde mají rady – jak bezpečně na internet. A reflexního medvídka – to aby je nikdo v silničním provozu nepřehlédl. Ti starší byli rádi za ovoce, které jsme jim donesli, ale hlavně měli obrovskou radost z naší návštěvy, během které jsme si s nimi povídaIi. I je jsme museli před Vánocemi trochu poučit, dostali policejní křížovky, kde je plno rad a upozornění, jak se nestát obětí podvodníků.
Přejeme všem brzké uzdravení a děkujeme všem kolegům, že se této milé akce zúčastnili a v neposlední řadě děkujeme i všem zúčastněným z Kroměřížské nemocnice.
4. prosince 2025, nprap. Ing. Barbora Balášová