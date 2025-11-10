Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Policejní kontroly nákladní dopravy na dálnici D1
Ve čtvrtek 6.11.2025 se středočeští policisté, v jejichž teritoriu se nachází některý z úseků D1, zaměřili na kontroly nákladních vozidel.
Dálnice D1 patří mezi jednu z nejvytíženějších silnic v České republice. Denně zde projíždějí stovky kamionů, které zásobují nejen středočeský region, ale i hlavní město. Právě proto se zdejší dopravní policie pravidelně zaměřuje na kontroly nákladních vozidel, jejichž cílem je zvýšit bezpečnost provozu a omezit přestupky, které mohou mít vážné následky.
Policejní kontroly nákladních vozidel na dálnicích D1 probíhaly ve Středočeském kraji také ve čtvrtek 6. listopadu 2025. Hlídky se zaměřily na dodržování sociálních předpisů, tedy kontrolovaly, zda řidiči dodržují stanovenou dobu řízení, přestávky a odpočinek. Součástí kontroly byl také technický stav vozidla – policisté prověřují například stav pneumatik, funkčnost osvětlení a brzdový systém. Důležitou částí je kontrola zajištění nákladu, kde se sleduje správné upevnění a rozložení hmotnosti. Policisté rovněž kontrolují doklady a tachografy, a to jak jejich platnost, tak případné známky manipulace či nesprávnosti záznamů. V neposlední řadě se ověřuje i stav řidiče, zejména zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
Policisté zkontrolovali 85 vozidel a zjistili 13 porušení zákona ve formě např. překročení nejvyšší stanovené rychlosti, 3x, nedovoleného předjíždění , 1x, technický stav vozidla, 2x. Všechny přestupky vyřešili na místě uložením pokuty v příkazním řízení. Podle tafografu policisté zkontrolovali 51 nákladních aut. Na místě potrestali pokutou 10 řidičů, oznámili dalších 9 protipravních jednání příslušnému správnímu orgánu., 9 dopravcům uložili kauci v celkové výši 620 000 Kč, 1 řidiči zakázali další jízdu. Z 13 zvážených vozidel jich 8 porušilo zákon.
Od roku 2025 mají středočeští policisté k dispozici bezdrátové zařízení, která umožňují dálkově vyhodnotit porušení sociálních předpisů u projíždějících kamionů. Na displeji se okamžitě zobrazí, zda je vše v pořádku, nebo zda je důvod k zastavení. Při kontrolách bylo použito nejen toto zařízení , ale i nízkorychlostní váhy a další záznamová zařízení.
Kontroly jsou časově velmi náročné. Běžná kontrola trvá přibližně 30 minut, pokud se jedná o ověření dokladů, tachografu a vizuální kontrolu technického stavu. V případě podezření na závažnější porušení (např. manipulace s tachografem, přetížení) může být vozidlo odkloněno na kontrolní stanoviště, kde probíhá podrobná technická prohlídka, ta může zabrat až hodinu.
por. Mgr. Markéta Robková
10.11.2025