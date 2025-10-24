Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Policejní kontroly kamionů ve Středočeském kraji: Přísnější dohled a moderní technologie
Středočeský kraj patří mezi nejvytíženější oblasti silniční dopravy v České republice. Denně zde projíždějí stovky kamionů, které zásobují nejen region, ale i hlavní město. Právě proto se zdejší dopravní policie pravidelně zaměřuje na kontroly nákladních vozidel, jejichž cílem je zvýšit bezpečnost provozu a omezit přestupky, které mohou mít vážné následky.
Policejní kontroly nákladních vozidel na dálnicích ve Středočeském kraji probíhají nejčastěji v rámci dopravně bezpečnostních akcí, které se konají na vytipovaných úsecích s vysokou intenzitou provozu. Výjimkou nebyla ani akce dne 22. října, která proběhla ve spolupráci s pracovníky krajského úřadu. Hlídky se zaměřily na dodržování sociálních předpisů, tedy kontrolovaly, zda řidiči dodržují stanovenou dobu řízení, přestávky a odpočinek. Součástí kontroly byl také technický stav vozidla – policisté prověřují například stav pneumatik, funkčnost osvětlení a brzdový systém. Důležitou částí je kontrola zajištění nákladu, kde se sleduje správné upevnění a rozložení hmotnosti. Policisté rovněž kontrolují doklady a tachografy, a to jak jejich platnost, tak případné známky manipulace či nesprávnosti záznamů. V neposlední řadě se ověřuje i stav řidiče, zejména zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
Policisté zkontrolovali u 59 nákladních vozidel sociální předpisy a zjistili 17 porušení zákona. Uložili 17 kaucí v celkové částce 1 095 000 korun. U 50 vozidel proběhla technická silniční kontrola, u 2 zjistili závady. Kontrole vážení a měření rozměrů se podrobilo 32 náklaďáků, u 18 z nich zjistili porušení zákona a uložili pokutu v celkové výši 46 500. Navíc ještě uložili 9 kaucí celkem za 131 500.
Od roku 2025 mají středočeští policisté k dispozici bezdrátové zařízení, která umožňují dálkově vyhodnotit porušení sociálních předpisů u projíždějících kamionů. Na displeji se okamžitě zobrazí, zda je vše v pořádku, nebo zda je důvod k zastavení. Při kontrolách bylo použito nejen toto zařízení , ale i nízkorychlostní váhy a další záznamová zařízení.
Kontroly jsou časově velmi náročné. Běžná kontrola trvá přibližně 30 minut, pokud se jedná o ověření dokladů, tachografu a vizuální kontrolu technického stavu. V případě podezření na závažnější porušení (např. manipulace s tachografem, přetížení) může být vozidlo odkloněno na kontrolní stanoviště, kde probíhá podrobná technická prohlídka, ta může zabrat až hodinu.
Od července 2025 působí na českých silnicích také Inspekce silniční dopravy (INSID), která má pravomoc provádět samostatné kontroly bez asistence policie. Její činnost doplňuje policejní dohled a umožňuje ještě důslednější kontrolu nákladní dopravy.
por. Mgr. Markéta Robková
24.10.2025