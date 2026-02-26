Policejní kontroly cizinců na stavbách

Policie České republiky  

Cizinecká policie v Libereckém kraji kontrolovala neoprávněné zaměstnávání a pobyty cizinců. 

V úterý 24. února 2026 proběhla v součinnosti s Oblastním inspektorátem práce a Mobilní jednotkou Ředitelství služby cizinecké policie policejní akce „STAVBA 1-26“. Zaměřila se na kontrolu staveb v Hrádku nad Nisou a v Liberci. Cílem této akce bylo odhalení neoprávněného zaměstnávání cizinců a neoprávněného pobytu cizinců na území naší republiky. Při kontrole policistům pomáhal i služební dron, který pomohl odhalit cizince, pokoušející se skrýt na střeše stavby.

Mnoho cizinců se tak mohlo přesvědčit o tom, že cizinecká policie v Lib1ereckém kraji rozhodně nezahálí. V rámci kontroly staveb bylo ztotožněno téměř padesát cizinců a více jak padesátka občanů České republiky. Zjištěno bylo 12 přestupků, za něž policisté uložili pokuty v příkazním řízení, celkem ve výši 12.000,- Kč. Zajistili 7 cizinců z důvodu nelegálního výkonu zaměstnání a neoprávněného pobytu na našem území. Tři cizinci obdrželi pokutu za nelegální zaměstnávání a 4 cizinci si převzali rozhodnutí o správním vyhoštění.

Pokud by cizinci nerespektovali rozhodnutí o správním vyhoštění, hrozí jim v případě kontroly, že budou zajištěni a přepraveni do zařízení pro zajištění cizinců, odkud by byli následně dopraveni do státu, jehož jsou státními příslušníky.

Obdobné kontroly bude policie provádět i nadále napříč celým krajem.

26. února 2026
kpt. Mgr. Iva Martínková
odd. tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje

