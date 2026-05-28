Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Policejní kemp
Pokud studenty práce policie zaujme, mohou se příští rok zapojit do projektu Buddy.
Třicet studentů z oboru Bezpečnostně právní činnost SOŠ Dubno si tento týden na policejním kempu u Věšína vyzkoušelo práci policistů. Kemp pořádali středočeští policisté z Územního odboru Příbram.
Během tří dnů se stihli studenti zapojit do cvičení pořádkové jednotky, kdy si vyzkoušeli na sobě výstroj a také si mohli zkusit nějaké zbraně. S instruktorem školního policejního střediska absolvovali kurz zdravovědy a přiblížil jim taktiku některých cvičení. Policisté z prvosledové hlídky jim ukázali výstroj a vybavení jejich zásahového vozidla. S příslušníky policie z obvodního oddělení Příbram otestovali, jak se používají zastavovací pásy k ukončení jízdy ujíždějícího auta.
Pokud studenty práce policie zaujme, mohou se příští rok zapojit do projektu Buddy. Dostanou na vybraném policejním útvaru svého parťáka a pět dnů mu budou pomáhat ve službě. Během daného roku absolvují psychotesty a fyzické testy. Po úspěšném složení maturitní zkoušky projdou ještě zdravotními testy a mohou rozšířit řady policistů.
Motivací pro tuto práci je určitě zajímavá a rozhodně ne stereotypní práce, náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, šest týdnů dovolené a po 15 letech služby doživotní výsluhový příspěvek. Po skončení zkrácené základní odborné přípravy budou mít na Příbramsku noví policisté plat 43 tisíc korun hrubého bez osobního příplatku.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
28. květen 2026