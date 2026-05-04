Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Policejní honička v Liberci skončila dopravní nehodou s donucovacími prostředky
Řidič se zákazem řízení ujížděl policejní hlídce a vysokou rychlostí se proháněl ulicemi i loukami Liberce.
V neděli 26. dubna, během dohlednu nad veřejným pořádkem neuniklo bystrému oku policistů z liberecké hlídkové služby vozidlo, ve kterém se v minulosti pohyboval jim dobře známý výtečník, který řídil i přes vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel. Když zahlédli i řidiče, domněnky se jim potvrdily a řidiče se rozhodli zastavit a zkontrolovat. Ten ale na rozblikané majáky s upozorněním na zastavení reagoval sešlápnutím plynového pedálu a pokračoval dál zběsilou jízdou, během které ohrozil několik účastníků silničního provozu. Hlídce ujížděl několik kilometrů i přes značný handicap v podobě ruky v sádře. Díky skvělé spolupráci dvou zasahujících hlídek se podařilo řidiče zastavit. Z vozidla se mu ale nechtělo vystoupit, proto policisté přistoupili k využití donucovacích prostředků. Zkouška na alkohol u řidiče vykázala negativní výsledek. Orientační test na drogy ale muž odmítl. Tvrdil totiž, že před několika dny užil pervitin. Provedenou prohlídkou u muže policisté nalezli sáček s bílou krystalickou látkou, která provedením orientačního testu vykázala přítomnost látky methamphetamine.
Následně na řidiče čekaly pouze stěny policejní cely, ve které trávil následující noc. Ráno si od policistů z obvodního oddělení Liberec Vápenka převzal záznam o sdělení podezření z přečinu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu hrozí pobyt za mřížemi až na dvě léta. Sedmatřicetiletý recidivista během své zběsilé jízdy spáchal hned několik dalších přestupků, které budou oznámeny příslušným úřadům k projednání. Ke zranění osob během události naštěstí nedošlo.
4. května 2026
nprap. Mgr. Iva Martínková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje