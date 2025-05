Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policejní hlídka pronásledovala ujíždějícího řidiče

DĚČÍN - Policistům se muže podařilo zadržet, měl zákaz řízení a u sebe drogy.

V pondělí 12. května, krátce po půl osmé ráno se hlídka policistů z oddělení hlídkové služby Děčín rozhodla zastavit a zkontrolovat v Děčíně na ulici Jiřího z Poděbrad řidiče vozidla Mercedes-Benz. Řidič na světelné signalizační zařízení "STOP" nereagoval, sešlápl plyn a začal hlídce ujíždět.

Policisté začali řidiče ve vozidle pronásledovat. Ten jim ujížděl ulicemi Děčína směrem na Želenice a Vilsnici a nereagoval na zvukové, ani na světelné signalizační zařízení vyzývající ho k zastavení. Během najíždění na Ústeckou ulici neváhal přejet po travnaté ploše a nebezpečně z ní najet na hlavní silnici před projíždějící vozidlo. Během ujíždění také vjížděl do protisměru, až protijedoucí vozidla musela uhýbat. Místy se řítil více než 125 kilometrovou rychlostí. Na Ústecké ulici jeho nebezpečná jízda skončila na sjezdu poblíž obce Malšovice, kde nakonec vozidlo zastavil. Zde jej policisté donutili z vozidla vystoupit pod hrozbou namířené střelné zbraně a za použití dalších donucovacích prostředků jej zadrželi.

Při následné kontrole vyšlo najevo, že muž má platný zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do roku 2027. Navíc se odmítl podrobit dechové zkoušce, orientačnímu testu na drogy či lékařskému vyšetření s odběrem biologického materiálu. Během osobní prohlídky u něj policisté nalezli několik sáčků s bílou krystalickou látkou, pravděpodobně pervitinem. Toto jednání policisté prověřují samostatně pro podezření ze spáchání trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu. Muž byl následně umístěn do policejní cely.

Díky dobré práci děčínských policistů mu však jeho jednání neprojde. V režimu zrychleného zkráceného přípravného řízení policisté 54letému muži sdělili podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V následujících 48hodinách byl postaven před soud, který mu uložil nepodmíněný trest odnětí svobody. Policisté ještě téhož dne odsouzeného eskortovali do věznice.

Děčín 14. května 2025

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem