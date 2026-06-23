Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Policejní Ferrari i otočný simulátor dopravní nehody přilákaly do Zábřehu stovky návštěvníků
Policejní Ferrari, otočný simulátor dopravní nehody i dynamické ukázky složek IZS přilákaly na Den Policie ČR v Zábřehu stovky návštěvníků a proměnily Masarykovo náměstí v centrum bezpečnosti, prevence i zábavy.
Masarykovo náměstí v Zábřehu se v pátek 19. června 2026 proměnilo v centrum bezpečnosti a zábavy. Tradiční akce „Den Policie ČR aneb IZS v akci“ přilákala stovky dětí, studentů i dospělých, kteří měli jedinečnou možnost poznat zblízka práci policistů, hasičů, záchranářů, vojáků i dalších bezpečnostních složek. K úspěchu celé akce přispělo také nádherné slunečné počasí, které vyšlo doslova na jedničku.
Na návštěvníky čekaly desítky stanovišť s prezentací techniky, výstroje a vybavení jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému i jejich partnerů. Velký zájem vzbudily zejména praktické ukázky, při nichž si děti i dospělí mohli některé činnosti sami vyzkoušet.
Mezi nejvyhledávanější atrakce patřil otočný simulátor dopravní nehody, na kterém si zájemci mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké síly působí při převrácení vozidla a proč je používání bezpečnostních pásů tak důležité.
Absolutním hitem letošního ročníku se však stalo pravé policejní Ferrari, které do Zábřehu přilákalo davy návštěvníků všech věkových kategorií. U výjimečného služebního vozu se po celé dopoledne tvořily fronty na fotografie a zájem o něj předčil všechna očekávání.
Na akci se představila Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, Armáda České republiky, Městská policie Zábřeh, Celní správa České republiky, Horská služba České republiky, Vězeňská služba České republiky, Probační a mediační služba České republiky, Jednotka sboru dobrovolných hasičů Zábřeh, BESIP, AGEL Transfúzní služba, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Nemocnice Šumperk, Aplikace Záchranka a Charita Zábřeh.
Do organizace akce se zapojilo přibližně 125 policistů a zástupců spolupracujících organizací, kteří po celé dopoledne představovali svou práci, moderní techniku a preventivní programy. Velký zájem byl především ze strany dětí a mládeže, které si odnášely nejen nové zážitky, ale také cenné informace o bezpečném chování a práci jednotlivých složek.
Tradice střídání pořádání této akce bude pokračovat i v příštím roce. V roce 2027 se Den Policie ČR aneb IZS v akci uskuteční v Šumperku, kde organizátoři opět připraví atraktivní program pro širokou veřejnost.
por. Mgr. Ladislav Jílek
23. června 2026