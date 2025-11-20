Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Policejní budova v Janově u Nového Boru prošla rekonstrukcí
Slavnostnímu otevření byl přítomen ředitele krajského ředitelství spolu s hejtmanem Libereckého kraje.
Za účasti ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, plk. Mgr. Libora Špráchala a hejtmana Libereckého kraje Martina Půty byla v úterý 18. listopadu slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná budova služebny a školicího zařízení v Janově u Nového Boru.
Již dostatečně nevyhovující objekt, primárně určený pro potřeby kynologů krajského policejního ředitelství, prošel náročnou rekonstrukcí. Namísto původních prostor technického zázemí, skladů a dílny byl ve velmi krátké době vybudován prostor nového školicího centra. Od předání staveniště, ke kterému došlo 1. ledna letošního roku, do dokončení stavebních prací, uplynulo jen 9 měsíců. Během těch došlo ke snížení energetické náročnosti celé budovy. Bylo provedeno kompletní zateplení objektu, došlo také ke kompletní výměně oken a dveří a také k rekonstrukci otopné soustavy. Původní prostory se tak proměnily v novou instruktážní místnost, pracoviště odboru služební kynologie a prostory s provozním a sociálním příslušenstvím, které nyní budou využívány dalšími složkami v rámci policie Libereckého kraje.
Celková rekonstrukce ve výši 19 262 248,- byla financována nejen z rozpočtu Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, ale také za finanční spoluúčasti Evropské unie ve výši 10 286 644,- prostřednictvím programu „Národní plán obnovy“ v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - Janov u Nového Boru č.p. 178“, registrační číslo 4181000017. Výrazné finanční přispění pak poskytnul také Liberecký kraj v rámci dotace z Krizového fondu Libereckého kraje. A právě i díky těmto finančním prostředkům budou mít možnost nové prostory využívat nejen kynologové krajského ředitelství, ale všichni policisté v rámci služební přípravy a výcviku prvosledových hlídek, které jsou nedílnou součástí akceschopných složek IZS v rámci „AMOKových“ situací, do kterých spadá například „útok aktivního střelce“.
Krajský policejní ředitel, u příležitosti slavnostního otevření budovy, přivítal i další významné hosty. Vedoucí oddělení krizového řízení Libereckého kraje Ing. Miloslavu Volfovou, vedoucího oddělení koordinace evropských fondů Finančního odboru Policejního prezidia Ing. Jana Moslera, zástupce firem podílejících se na rekonstrukci objektu a zaměstnance ekonomického úseku krajského policejního ředitelství, pod vedením náměstka ředitele pro ekonomiku plk. Ing. Vladimíra Libnara, kteří se velkou měrou podíleli na realizaci projektu.
„Považuji akceschopnost zejména prvosledových hlídek, které se podílejí na bezprostředních opatřeních v návaznosti na mimořádné situace, jako je například útok aktivního střelce, za stěžejní. Rychlost, efektivita, ale i nezbytná materiální připravenost těchto jednotek integrovaného záchranného systému je nepostradatelná při ochraně života a zdraví. Velice si proto cením poskytnutých finančních prostředků z Krizového fondu Libereckého kraje a z programu Národního plánu obnovy, díky kterým mohlo být pořízeno nejen vybavení pro prvosledové hlídky, ale také úspěšně zrealizována plánovaná rekonstrukce budovy v Janově u Nového Boru,“ zmínil ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, plk. Mgr. Libor Špráchal.
Současně s prezentací modernizovaného výcvikového areálu bylo předvedeno i další vybavení pořízené z účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje, schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 27. srpna roku 2024, pro účely zvýšení akceschopnosti a výcviku prvosledových hlídek. Za zmínku stojí například trenažér, který dokáže simulovat uzamčené dveře v různých stupních odolnosti, na němž lze provádět nácviky v rámci vstupů do objektů, zejména pak specifika páčení, vylamování nebo vyrážení. Spolu s trenažérem došlo k pořízení také průlomového vybavení, tzv. Heavy Breaching Kitu, zdravotnických batohů a speciálních magnetických majáků pro velitelská vozidla policejních jednotek při společných zásazích složek IZS. Tyto komponenty nezbytné a osvědčené při mimořádných událostech byly využity v rámci rozsáhlého nácviku „AMOK – aktivní střelec“ v prostorách Střední školy Kateřinky – Liberec v poslední říjnový den tohoto roku. Na samotné cvičení Liberecký kraj poskytl účelovou dotaci v rámci projektu „Zajištění podpory cvičení složek IZS – AMOK – aktivní střelec“, která byla schválena Radou Libereckého kraje 15. dubna letošního roku.
20. listopadu 2025
por. Vojtěch Robovský
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje