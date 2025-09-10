Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policejní autobus opět v akci

Policejní autobus pomáhá odhalovat porušování silničních pravidel především u řidičů nákladních vozidel. 

V úterý 7. října 2025 se během celého dne v Libereckém kraji uskutečnila dopravně bezpečnostní akce primárně zaměřená na používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů pro přepravu dětí a věnování se řízení. Policisté prováděli kontroly řidičů osobních, nákladních vozidel i autobusů. Zaměřili se i na způsob jízdy, zakázané předjíždění nákladních vozidel v určitých úsecích pozemní komunikace, předměty bránící ve výhledu z vozidla, respektování dopravního značení, jízdu v jízdních pruzích, technický stav vozidel a plynulý dálniční provoz. V neposlední řadě kontrolovali řidiče, zda před jízdou či během ní, nebyli ovlivněni alkoholem či jinou návykovou látkou.

Akce proběhla s využitím speciálního dopravního týmu TOP SPEED TEAM a služebního autobusu na vybraných úsecích silnic I/13 Bílý Kostel nad Nisou – silnice I/35 v úseku Liberec - Ohrazenice a na dálnici D10 v úseku Ohrazenice – Příšovice.

Během akce policisté odhalili celkem 29 přestupků. Z toho 27 z nich policisté projednali uložením příkazů na místě v celkové výši 52 500 Kč a dva oznámili příslušnému správnímu orgánu. Zároveň jeden řidič musel uhradit nedoplatky CEPAN v celkové hodnotě 3000 Kč. Nejčastějším prohřeškem řidičů bylo držení hovorového zařízení, a to ve čtrnácti případech, osmkrát odhalili osoby, jenž neužily při jízdě bezpečnostní pásy. Dvakrát policisté udělili pokutu za užití vozidla, které nesplňovalo technický stav a našli se i dva řidiči, kteří řídili pod vlivem návykových látek.

Při dopravně bezpečnostní akci se policistům podařilo odhalit řidiče bez řidičského oprávnění a také jedno odcizené vozidlo.

Pravidelné kontroly s využitím služebního autobusu budou pokračovat i v následujícím období.

9. 10. 2025
por. Bc. Dana Burešová, DiS.

Odkazy do noveho okna

3

Detailní náhled

1

Detailní náhled

2

Detailní náhled

4

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 