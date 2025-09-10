Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Policejní autobus opět v akci
Policejní autobus pomáhá odhalovat porušování silničních pravidel především u řidičů nákladních vozidel.
V úterý 7. října 2025 se během celého dne v Libereckém kraji uskutečnila dopravně bezpečnostní akce primárně zaměřená na používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů pro přepravu dětí a věnování se řízení. Policisté prováděli kontroly řidičů osobních, nákladních vozidel i autobusů. Zaměřili se i na způsob jízdy, zakázané předjíždění nákladních vozidel v určitých úsecích pozemní komunikace, předměty bránící ve výhledu z vozidla, respektování dopravního značení, jízdu v jízdních pruzích, technický stav vozidel a plynulý dálniční provoz. V neposlední řadě kontrolovali řidiče, zda před jízdou či během ní, nebyli ovlivněni alkoholem či jinou návykovou látkou.
Akce proběhla s využitím speciálního dopravního týmu TOP SPEED TEAM a služebního autobusu na vybraných úsecích silnic I/13 Bílý Kostel nad Nisou – silnice I/35 v úseku Liberec - Ohrazenice a na dálnici D10 v úseku Ohrazenice – Příšovice.
Během akce policisté odhalili celkem 29 přestupků. Z toho 27 z nich policisté projednali uložením příkazů na místě v celkové výši 52 500 Kč a dva oznámili příslušnému správnímu orgánu. Zároveň jeden řidič musel uhradit nedoplatky CEPAN v celkové hodnotě 3000 Kč. Nejčastějším prohřeškem řidičů bylo držení hovorového zařízení, a to ve čtrnácti případech, osmkrát odhalili osoby, jenž neužily při jízdě bezpečnostní pásy. Dvakrát policisté udělili pokutu za užití vozidla, které nesplňovalo technický stav a našli se i dva řidiči, kteří řídili pod vlivem návykových látek.
Při dopravně bezpečnostní akci se policistům podařilo odhalit řidiče bez řidičského oprávnění a také jedno odcizené vozidlo.
Pravidelné kontroly s využitím služebního autobusu budou pokračovat i v následujícím období.
9. 10. 2025
por. Bc. Dana Burešová, DiS.