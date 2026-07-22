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Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Policejní akce v Praze 5

Ze včerejška na dnešek proběhla na území Obvodního ředitelství policie Praha II policejní akce Očista, která byla zaměřena nejen na drogovou a pouliční kriminalitu. 

V průběhu několikahodinové akce se policisté zaměřili na dodržování veřejného pořádku, kontrolu dodržování zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, kontroly ubytoven a squatů, pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách i na kontroly řidičů, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek. Akce probíhala v městských částech Košíře a Stodůlky a ve stanicích metra Luka, Anděl, Motol, Jinonice, Nové Butovice a Hůrka i v jejich přilehlém okolí.

Během několika hodin policisté zkontrolovali více než 400 osob, přes 280 vozidel, 10 ubytoven a 5 squatů. Řešili celkem 31 přestupků v dopravě a proti veřejnému pořádku, za které uložili příkazy na místě v celkové výši 22 tisíc korun. Dále řešili řidiče, který nevlastnil řidičské oprávnění, zadrželi jednu osobu v celostátním pátrání a další osobu podezřelou ze spáchání trestného činu.

Policejní akce začala včera v odpoledních hodinách a skončila dnes časně ráno a nebyla poslední, další podobné akce budou pokračovat i v následujících měsících.

por. Mgr. Jan Rybanský
22. červenec 2026

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