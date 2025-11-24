Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Policejní akce „ÚKLID 2025“
Během akce policisté zjistili dvě osoby v celostátním pátrání.
V nočních hodinách z pátku 21. listopadu na sobotu 22. listopadu letošního roku se uskutečnila v Sokolově a v Chodově policejní akce s názvem „ÚKLID 2025“. Akce, která se koná pravidelně, byla ve spolupráci s Městskou policií Sokolov a zaměřena na kontrolu narušování veřejného pořádku, zjištění pohybu hledaných či pohřešovaných osob, kontrolu opuštěných objektů, které často neoprávněně obývají lidé bez domova či na kontrolu restauračních zařízení, barů a heren, kde probíhala kontrola ohledně dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholických nápojů osobám mladším osmnácti let.
Do této akce se zapojily téměř 3 desítky policistů z pořádkové a kriminální policie a 7 strážníků Městské policie Sokolov.
Policisté se strážníky během několika hodinové akce zkontrolovali 18 heren a barů v Sokolově a v Chodově. Dále bylo v Sokolově zkontrolováno vlakové a autobusové nádraží, několik opuštěných objektů, například rozsáhlý několikapatrový objekt v ulici K. H. Borovského, kde bylo ztotožněno a vykázáno několik lidí bez domova. Bezdomovce policisté zkontrolovali i na dalších místech v Sokolově, například u parovodu v areálu Bohemia či za budovou finančního úřadu.
Během těchto kontrol policisté zjistili dvě osoby v celostátním pátrání. Obě osoby převezli na obvodní oddělení k dalším úkonům.
Zkontrolováno bylo celkem 163 osob a 22 vozidel.
Podobné akce budou probíhat i v následujících týdnech na různých místech Karlovarského kraje.
nprap. Jakub Kopřiva
24. 11. 2025