Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Policejní akce „Provozovny“ na Chebsku
Kontrolovalo se i protipožární opatření.
Ze soboty 28. února na neděli 1. března letošního roku se na Chebsku uskutečnila součinnostní policejní akce zaměřená na kontrolu provozoven, respektive diskoték, barů a dalších nočních klubů. Policisté z obvodních oddělení společně s policisty z cizinecké policie, chebskými kriminalisty a příslušníky Hasičského záchranného sboru se zaměřili především na kontrolu dokladů u cizinců, drogovou problematiku, podávání alkoholu mladistvým a zejména protipožární opatření v souvislosti s tragickým požárem klubu ve Švýcarsku na přelomu roku.
Během této akce bylo zkontrolováno 6 provozoven, čtyři v Chebu a po jedné v Aši a v Hazlově. Celkově bylo zkontrolováno 148 osob. Z tohoto počtu osob policisté vyřešili šest cizinců příkazem na místě, tedy pokutou, jelikož u sebe neměli potřebné doklady k prokázání totožnosti a pobytu. Kolegové z Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje řešili po své linii pět přestupků.
Kromě drog se policisté během akce zaměřili také na alkohol. Několik osob se podrobilo orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která u všech osob mladších osmnácti let vyšla s negativním výsledkem.
Policisté budou v podobných kontrolách pokračovat, zároveň preventivně působit na občany a tímto předcházet protiprávnímu jednání.
nprap. Jakub Kopřiva
2.3.2026