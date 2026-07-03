Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Policejní akce Prostor
Ze včerejška na dnešek proběhla na území Obvodního ředitelství policie Praha II další policejní akce, která se mimo jiné zaměřila na drogovou a pouliční kriminalitu.
Pětadvacet policistů se v průběhu několikahodinové akce opět zaměřilo na veřejný pořádek, odhalování drogové a pouliční kriminality, dodržování zákazu požívání alkoholu na místech stanovených vyhláškou, pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách i na cizince, kteří se na území České republiky zdržují neoprávněně. V pořadí již třetí policejní akce v průběhu uplynulých týdnů byla zaměřena na lokality Hořejšího nábřeží, Rašínova nábřeží, Karlova náměstí, Smíchova, Anděla a přilehlých ulic.
Během několika hodin policisté zkontrolovali bezmála 400 osob a více než 200 vozidel. Řešili celkem 56 přestupků v dopravě a ve veřejnému pořádku, za které uložili příkazy na místě v celkové výši 38 tisíc korun. Zadrželi řidiče se zákazem řízení, který navíc převážel čtyři cizince bez potřebných povolení k pobytu na území České republiky. Vypátrali dvě osoby, na které byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, a jednu osobu v pátrání.
Policejní akce začala včera po šestnácté hodině a skončila dnes kolem jedné hodiny ráno. Akce nebyla poslední a další podobné budou pokračovat i v dalších měsících.
por. Mgr. Jan Rybanský
3. červenec 2026