Policejní akce "NARCOS"
Opravdu smolný pátek 13. zažilo pět dealerů, kteří přijeli do Prahy prodávat drogy a tři z nich byli zadrženi pouhých deset minut po vystoupení z vlaku.
Kriminalisté z 11. oddělení Prahy I zrealizovali v pátek 13. policejní akci s názvem „NARCOS“, v jejímž průběhu se zaměřili na odhalování trestné činnosti a přestupkového jednání v návaznosti na veřejný pořádek, drogovou problematiku a pátrání po hledaných osobách a věcech. Detektivové si vytipovali lokality v Praze 1 a 7, kde dochází k nejčastější distribuci omamných a psychotropních látek. Z tohoto důvodu se zaměřili i na Vrchlického sady, Václavské náměstí a v nočních hodinách prováděli kontrolní činnost v barech v ulicích Masná, Kozí, Dlouhá a jejich okolí. V průběhu celé akce zkontrolovali několik desítek osob a v pěti případech kontrolované zadrželi. Nejprve si povšimli tří mužů a jedné ženy ve Vrchlického sadech, kteří se navíc při kontrole chovali velmi nervózně, a po osobní prohlídce se detektivům hned vysvětlilo proč. Nalezli u nich více než šest set gramů pervitinu a přes sedmdesát tisíc korun v hotovosti. Z tohoto důvodu byli všichni čtyři omezeni na osobní svobodě a převezeni na policejní služebnu k provedení dalších procesních úkonů. Do hlavního města přijeli vlakem s úmyslem drogy rozprodat, ale k jejich smůle s tím museli skončit pouhých deset minut po příjezdu.
V rámci akce byl v pražských Řepích zadržen další muž, který měl u sebe bezmála dvacet gramů MDMA, a v centru města zadrželi cizince při prodeji kokainu. Všichni zadržení jsou podezřelí ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což některým hrozí, s ohledem na množství drog, které měli u sebe, až desetiletý pobyt za mřížemi.
por. Richard Hrdina
19. března 2026