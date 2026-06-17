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Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Policejní akce na Andělu

V průběhu včerejšího dne proběhla v lokalitě Anděl a širokém okolí další policejní akce, při které policisté zkontrolovali bezmála pět set osob a udělili desítky pokut. 

Policisté druhého policejního obvodu během včerejšího dne uskutečnili další policejní akci v zájmových lokalitách Smíchov, Anděl, Karlovo náměstí a Čelakovského sady. V jejím průběhu se zaměřili mimo jiné na dodržování veřejného pořádku, dodržování zákazu požívání alkoholu v dané lokalitě, pátrání po hledaných či pohřešovaných osobách a kontrolu squatů. Během několika hodin policisté zkontrolovali bezmála 500 osob a několik desítek vozidel. Řešili celkem 41 přestupků v dopravě a veřejném pořádku, za které uložili příkazy na místě v celkové hodnotě 19 tisíc korun. Dále omezili na osobní svobodě dvě osoby v celostátním pátrání a odhalili pachatele výtržnictví.

Této akce se zúčastnily dvě desítky policistů z místních oddělení Košíře a Smíchov, služební psovod a kriminalisté v civilním oděvu.

Jednalo se již o několikátou akci v tomto měsíci a další budou i nadále pokračovat.

por. Mgr. Jan Rybanský
17.červen 2026

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