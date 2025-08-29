Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Policejní akce HERMES
Policisté se opět zaměřili na kontrolu řidičů smluvních přepravních společností. Výsledkem kontrolní akce byly pokuty za několik desítek tisíc korun.
V průběhu včerejšího dne na celkem pěti stanovištích pražští policisté ve spolupráci s celní správou, pracovníky Magistrátu hl. m. Prahy a inspektory práce, zkontrolovali téměř sto padesát vozidel smluvních přepravců. Kromě jejich běžného zaměření se na přestupky proti BESIPu, kontrolovali také dodržování zákona o silniční přepravě, zákona o pobytu cizinců na území České republiky a zákona o zaměstnanosti. Hlídky tak kontrolovaly nejen platnost a pravost předkládaných dokladů, povolení k pobytu a pracovní víza, ale také například správné označení vozidel sloužících k přepravě osob. V průběhu akce zkontrolovali necelých dvě stě osob a zjistili téměř třicet přestupků, za které uložili na místě pokuty za bezmála čtyřicet tisíc korun. Dále vybrali od dlužníků necelých čtyřicet tisíc korun nedoplatků CEPAN a několik řidičů (cizinců) dokonce omezili na osobní svobodě, protože na našem území pobývali bez příslušného povolení. Ve dvanácti případech byli řidiči taxislužby oznámeni správnímu orgánu za přestupky proti zákonu o zaměstnanosti či o silniční dopravě.
Vzhledem k velkému počtu zjištěných nedostatků u kontrolovaných řidičů, budou policisté v těchto namátkových kontrolních akcích i nadále pokračovat.
por. Kristýna Zelinková
29. srpna 2025