Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Policejní akce Faraon
V pátek 31. října proběhla na vybraných místech metropole policejní akce, která byla zaměřena mj. na nelegální migraci, dohled na dodržování pobytového režimu cizinců na území České republiky nebo kontroly řidičů smluvní přepravy osob.
V rámci akce Faraon se kolegové z pražské cizinecké policie zaměřili na cizince, kteří se na území metropole zdržují neoprávněně nebo zda plní podmínky pobytu na území hl. m. Prahy. Kontrolovali také jejich cestovní doklady, zda nejsou padělané či jinak upravené. Zaměřili se také na řidiče smluvních přeprav osob a na řidiče ve vozidlech se zahraničními RZ, kdy např. vozidla z Ukrajiny musí mít v našich databázích uvedeného provozovatele. Ve večerních hodinách se pak na Václavském a Staroměstském náměstí ve spolupráci s kriminalisty prvního policejního obvodu, psovodem celní správy a kolegy ze speciální pořádkové jednotky zaměřili na odhalování protiprávního jednání cizinců, pátrání po hledaných nebo pohřešovaných osobách či osobách se zákazem pobytu na území metropole.
V průběhu několika hodin zkontrolovali policisté přes dvě stě sedmdesát osob, přes padesát vozidel a zjistili přes čtyřicet přestupkových jednání na úseku veřejného pořádku a držení drog. Na osobní svobodě pak omezili čtyřiadvacet osob, z toho osm cizinců, kteří zde pobývali nelegálně.
Podobná akce nebyla jediné v tomto roce a ani poslední.
https://m.youtube.com/watch?v=A1TfhUk_5ys
por. Mgr. Jan Rybanský
1. listopad 2025