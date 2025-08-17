Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Policejní akce a bezpečnostní opatření v Plzni
Z důvodu zajištění klidu, bezpečnosti a veřejného pořádku proběhla na území města Plzně ze soboty na neděli policejní akce. V sobotu se pak ještě uskutečnilo v souvislosti s konáním srazu tuningových vozidel i bezpečnostní opatření.
Od sobotního večera do nedělních ranních hodin proběhla na území našeho krajského města jedna z dalších bezpečnostních policejních akcí. Hlavním cílem této akce bylo především zajištění bezpečnosti, klidu a vnitřního pořádku na území města Plzně a zamezení případnému protiprávnímu jednání. V rámci akce se policejní hlídky dále zaměřili i na dodržování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, na kontrolu zákazu podávání alkoholu osobám mladším 18 let, dodržování zákona o pobytu cizinců, nelegální migraci a prováděli dohled na dodržování pravidel silničního provozu.
Naše síly a prostředky jsme především soustředili do centrální části města Plzně, a to na náměstí Republiky a přilehlých ulic, dalších městských částí a zájmových oblastí a objektů. Tedy tam, kde nejčastěji dochází k narušování veřejného pořádku a páchání protiprávní činnosti nebo se vyskytuje větší počet osob.
Policejní akce se zúčastnili policisté z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, konkrétně ze zásahové a speciální pořádkové jednotky, odboru cizinecké policie, z pohotovostního a eskortního oddělení a z oddělení služební kynologie. S velkou účastí se na akci podíleli i kolegové z plzeňského městského ředitelství, kdy se především jednalo o policisty ze služby pořádkové policie (z obvodních oddělení), dopravní policie a samozřejmě nechyběli ani kolegové z oddělení hlídkové služby. Do tohoto bezpečnostního opatření se k nám připojili i kolegové z celorepublikového útvaru, a to přesněji z mobilní jednotky Ředitelství služby cizinecké policie. Nápomocný nám byl po celou dobu konání akce i městský kamerový systém.
Během této akce jsme zkontrolovali dohromady 606 osob, kdy z tohoto počtu bylo celkem 485 cizinců, 39 motorových vozidel, z toho bylo 8 vozidel přepravních služeb a 4 provozovny (tři herny a jeden klub). Při silničních kontrolách policisté řešili 4 dopravní přestupky, za které byly řidičům uloženy pokuty ve výši 3 800 korun. V přestupkové rovině jsme dále řešili i jednoho řidiče, který měl pozitivní dechovou zkoušku, v jednom případě došlo k podání alkoholu osobě mladší 18 let a při kontrole zjistili 26 cizinců, kteří nepředložili potřebné doklady, za což jim byly uloženy pokuty ve výši 70 500 korun. Dále jsme zajistili a eskortovali jednu osobu cizí státní příslušnosti k provedení dalších potřebných úkonů a vypátrali jednu osobu, která byla v pátrání.
Tato akce však nebyla jedinou. Sobotního dne se uskutečnilo na území města Plzně bezpečnostní opatření v souvislosti s konáním srazu tuningových vozidel na území Plzeňského kraje. I zde bylo hlavním účelem tohoto opatření zajištění bezpečnosti, klidu a veřejného pořádku, eliminace rizik spojených s objekty a místy s možnou vyšší koncentrací osob, dohled nad bezpečností a plynulostí silničního pořádku a předcházení protiprávnímu jednání.
Na tomto opatření se taktéž podíleli kolegové z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje v součinnosti s policisty z Městského ředitelství policie Plzeň a s plzeňskými strážníky.
V průběhu tohoto bezpečnostního opatření jsme celkem zkontrolovali 122 osob a 122 vozidel. V rovině trestného činu jsme řešili jednoho řidiče, který řídil pod vlivem alkoholu a se zákazem řízení, tudíž je podezřelý ze spáchání přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V příkazním řízení jsme celkem řešili na 40 přestupků, a to zejména pro porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) a uložili pokuty v celkové výši téměř 63 tisíc korun. Nejčastějšími přestupky byly překročení rychlosti v obci i mimo obec, nevyhovující technický stav vozidel, držení hovorového zařízení během jízdy nebo nesprávný způsob jízdy. Během bezpečnostního opatření nedošlo k narušení veřejného pořádku a ani k žádnému závažnému protiprávnímu jednání.
Bezpečnost, klid a zajištění veřejného pořádku, a to nejen na území města Plzně, jsou pro nás prioritou a na každodenním pořádku. Bezpečnostní opatření a policejní akce podobného rázu budeme uskutečňovat i nadále.
por. Bc. Barbora Šmaterová, DiS.
17. srpna 2025