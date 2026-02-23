Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Pokyn policejního prezidenta č. 177/2018

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb 

Žadatelka žádala poskytnutí informací, a to v tomto znění:

"… žádám o zaslání závazného pokynu policejního prezidenta č. 177/2018, kterým se upravuje věcná, funkční a místní příslušnost znaleckých ústavů Policie České republiky, a to včetně jeho příloh.“

Kriminalistický ústav Policie České republiky posoudil tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a s odkazem na § 15 odst. 3 téhož zákona žadatelce poskytl pokyn policejního prezidenta č. 177/2018, kterým se upravuje věcná, funkční a místní příslušnost znaleckých ústavů Policie České republiky, a to včetně jeho příloh.

kpt. JUDr. Ing. Vladimír Godla
23. 2. 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 