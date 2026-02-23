Pokyn policejního prezidenta č. 177/2018
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb
Žadatelka žádala poskytnutí informací, a to v tomto znění:
"… žádám o zaslání závazného pokynu policejního prezidenta č. 177/2018, kterým se upravuje věcná, funkční a místní příslušnost znaleckých ústavů Policie České republiky, a to včetně jeho příloh.“
Kriminalistický ústav Policie České republiky posoudil tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a s odkazem na § 15 odst. 3 téhož zákona žadatelce poskytl pokyn policejního prezidenta č. 177/2018, kterým se upravuje věcná, funkční a místní příslušnost znaleckých ústavů Policie České republiky, a to včetně jeho příloh.
kpt. JUDr. Ing. Vladimír Godla
23. 2. 2026