Pokyn o zpracování osobních údajů
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požádala o následující informace (cituji):
„Vážení, touto cestou bych vás chtěla požádat o zaslání interního pokynu
policejního prezidenta č. 215/2021, a případně i jeho novelizované verze. Dále bych chtěla poprosit o informaci, zda byl od roku 2023 nějak novelizován interní pokyn policejního prezidenta ze dne 15.12.2016, č. 275/2016, pokud ano, žádám také o jeho zaslání....“.
Policie České republiky žadatelce zaslala pokyn policejního prezidenta č. 215/2021, o zpracování osobních údajů, v aktuálním znění. Zároveň byl žadatelce zaslán pokyn policejního prezidenta č. 257/2016, o identifikačních úkonech, který byl naposledy novelizován pokynem policejního prezidenta č. 271/2022. Tato novela nabyla účinností dne 1. 1. 2023.
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 6. 11. 2025