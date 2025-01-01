Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Pokyn o zpracování osobních údajů

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka požádala o následující informace (cituji):

Vážení, touto cestou bych vás chtěla požádat o zaslání interního pokynu
policejního prezidenta č. 215/2021, a případně i jeho novelizované verze. Dále bych chtěla poprosit o informaci, zda byl od roku 2023 nějak novelizován interní pokyn policejního prezidenta ze dne 15.12.2016, č. 275/2016, pokud ano, žádám také o jeho zaslání....“.

Policie České republiky žadatelce zaslala pokyn policejního prezidenta č. 215/2021, o zpracování osobních údajů, v aktuálním znění. Zároveň byl žadatelce zaslán pokyn policejního prezidenta č. 257/2016, o identifikačních úkonech, který byl naposledy novelizován pokynem policejního prezidenta č. 271/2022. Tato novela nabyla účinností dne 1. 1. 2023.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 6. 11. 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 